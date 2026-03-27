Kembali ke Timnas Inggris, Ben White Diminta Tuchel Perbaiki Hubungan dengan Rekan Setim

JawaPos.com - Thomas Tuchel meminta Ben White segera menyelesaikan masalahnya dengan rekan-rekan di timnas Inggris. Dia juga mendesak penggemar untuk terus mendukung bek Arsenal itu setelah kembali ke skuad untuk pertama kalinya sejak 2022.

Terakhir kali White membela The Three Lions saat meninggalkan kamp Piala Dunia 2022 di Qatar. ESPN mengungkap bahwa hal tersebut disebabkan oleh perselisihan dengan staf pelatih Inggris saat itu, Gareth Southgate.

Southgate sempat membantah ada keretakan hubungan dengan White. Namun, ia juga mengungkapkan bahwa White bilang tidak ingin dipertimbangkan untuk seleksi internasional lagi.

Di era Tuchel, mereka mengadakan pembicaraan positif dengan White tahun lalu. Pemain 28 tahun itu dipanggil kembali setelah Jarell Quansah mundur dari skuad 35 pemain karena cedera.

Inggris akan melawan Uruguay Sabtu (28/3) dan Jepang Rabu (1/4). White berupaya tampil, terutama di pertandingan pertama setelah Tuchel memberi istirahat panjang kepada 11 pemainnya, termasuk kapten Harry Kane.

Sebelas pemain dalam skuad ini adalah bagian dari tim Southgate di Qatar. Tuchel, yang mengambil alih kepemimpinan tim pada Januari 2025, menjelaskan kenapa ia memanggil White ke tim nasional.

"Pertama-tama, saya pikir setiap orang pantas dapat kesempatan kedua. Kedua, saya tidak tahu persis apa yang terjadi. Saya juga tidak 100 persen tertarik pada hal itu karena saya ingin buka halaman baru, kesempatan baru," buka Tuchel.

"Begitu saya tanya Ben (White) apakah dia siap bermain untuk saya dan Inggris, dia langsung tanpa ragu katakan senang dan ingin kembali. Dia sangat ingin kembali (tampil bersama timnas),".

"Ketika kesempatan terbuka karena cedera Jarell Quansah, dengan kabar sangat terlambat, reaksinya datang dalam hitungan detik. Itu positif, dia sangat emosional tentang hal itu. Itu tunjukkan dia benar-benar serius,".

"Cara dia berperilaku dan berlatih di kamp sangat luar biasa. Itu sangat, sangat bagus. Dia tunjukkan kualitasnya. Saya pikir dia perlu selesaikan masalah dengan rekan-rekan setimnya,"