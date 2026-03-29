Tuchel Kecewa Cemoohan ke Ben White, Minta Sang Bek Tetap Tegar

JawaPos.com - Hasil imbang 1-1 melawan Uruguay di Wembley menyisakan lebih dari sekadar skor. Salah satu sorotan terbesar justru datang dari reaksi penonton terhadap Ben White dan Thomas Tuchel tak tinggal diam melihat situasi tersebut.

Melansir ESPN, pelatih Inggris itu mengaku kecewa dengan cemoohan yang diarahkan kepada sang bek. Namun, di saat yang sama, ia juga menekankan bahwa White harus mampu menghadapi tekanan tersebut sebagai bagian dari sepak bola level tertinggi.

White menjalani laga comeback-nya setelah empat tahun absen dari timnas. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-69, ia langsung mendapat sambutan beragam dari lebih dari 80 ribu penonton di Wembley.

Ironisnya, bahkan setelah mencetak gol internasional pertamanya untuk membawa Inggris unggul, reaksi negatif tetap terdengar. Situasi semakin rumit ketika ia melakukan pelanggaran di masa injury time yang berujung penalti, dan akhirnya membuat Uruguay menyamakan kedudukan.

"Saya [diberitahu] bahwa dia dicemooh," kata Tuchel. "Saya tidak mendengarnya di lapangan karena saya terlibat dalam pergantian pemain dan instruksi."

"Itu tidak mungkin mayoritas. Ada beberapa cemoohan dan beberapa sambutan yang beragam untuknya, yang membuat saya kecewa karena tentu saja untuk melindungi pemain kami."

Tetap Dapat Dukungan Penuh Di balik semua drama itu, Tuchel tetap memberikan pembelaan penuh kepada White. Ia bahkan menyebut performa sang pemain di kamp pelatihan sangat impresif dan layak mendapatkan kesempatan bermain.

"Dia tampil luar biasa di kamp pelatihan. Dia pantas masuk sebagai pemain pengganti. Dia juga pantas menjadi starter dan hampir membawa kami menuju gol kemenangan. Tapi saya juga mengerti bahwa hal itu pernah terjadi pada pemain lain sebelumnya di sini."

Baca Juga:Thomas Tuchel Bela Ben White Usai Dicemooh Penggemar dalam Laga Inggris vs Uruguay

Namun, Tuchel juga realistis. Ia menegaskan bahwa situasi seperti ini bukan hal baru di timnas Inggris, dan pemain harus siap menghadapinya.

"Dia harus menerima kenyataan ini. Kami akan selalu melindunginya dan semoga kami bisa melupakan ini karena dia siap untuk menulis bab-bab baru dalam hidupnya. Kami siap memberinya kesempatan sehingga semoga semua orang bisa melanjutkan dan menerimanya."

Drama Lain di Lapangan Selain kontroversi yang melibatkan White, pertandingan ini juga diwarnai sejumlah insiden lain. Beberapa pemain Inggris harus meninggalkan lapangan lebih awal karena cedera, sementara keputusan wasit juga menjadi bahan perdebatan.