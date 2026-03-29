Dicemooh di Wembley, Jordan Henderson Tegaskan Pemain Timnas Inggris Kompak Beri Dukungan Ben White

JawaPos.com – Gelandang timnas Inggris, Jordan Henderson, menegaskan dirinya dan rekan-rekan setimnya akan terus mendukung Ben White, apalagi setelah bek Arsenal itu dicemooh para penggemar sepanjang pertandingan persahabatan melawan Uruguay pada Sabtu (28/3).

Ben White mengalami kejadian memalukan yang jarang terjadi bagi pemain timnas Inggris, terutama saat bermain di kandang, yaitu dicemooh penonton yang memadati Wembley setelah membawa Inggris unggul 1–0.

Pemain berusia 28 tahun tersebut menjalani penampilan pertamanya untuk Inggris sejak ia keluar dari skuad Piala Dunia 2022 karena 'alasan pribadi', tetapi banyak sumber menyebut bahwa ia terlibat perselisihan dengan staf pelatih mantan manajer Gareth Southgate.

Thomas Tuchel ingin memberinya 'kesempatan kedua' dan bek serba bisa milik Arsenal tersebut menjalani 25 menit yang penuh peristiwa sepanjang debutnya di lapangan setelah empat tahun menghilang dari skuad The Three Lions.

Ia dicemooh saat masuk menggantikan Fikayo Tomori, kemudian dicemooh lagi saat membuka skor sebelum melakukan pelanggaran yang berujung penalti di menit-menit akhir yang memberi Federico Valverde kesempatan menyamakan kedudukan untuk Uruguay meraih hasil imbang.

Henderson tahu bagaimana rasanya menerima kemarahan penonton Wembley, apalagi setelah ia dicemooh menyusul kepindahannya ke Arab Saudi pada 2023 silam.

“Sebagai rekan satu tim (Ben White), kami selalu ada untuk mendukung. Banyak penggemar akan mendukung semua pemain. Saya sendiri pernah mengalaminya, tetapi itu adalah bagian tak terpisahkan dari menjadi pemain Inggris,” buka eks kapten Liverpool tersebut.

"Beberapa penggemar mungkin tidak tahu mengapa mereka mencemooh. Mereka mendengarkan apa yang dikatakan di media, dan seringkali apa yang dikatakan media itu tidak benar."

"Tidak banyak orang yang tahu seluk-beluk apa yang terjadi di Qatar dan itu adalah tanggung jawab kami untuk menanganinya secara internal. Ben telah bermain bagus sejak ia kembali dan kami akan mendukungnya sebagai rekan satu tim."

"Beberapa dari kami pernah mengalami hal itu. Sulit ketika itu terjadi pada kita, tetapi kita harus mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya, media dapat memutarbalikkan fakta, yang tidak selalu benar dan kemudian penggemar dapat menangkap hal itu adalah kebenaran."