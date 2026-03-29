Antara
29 Maret 2026, 16.14 WIB

Timnas Inggris Ditinggal 8 Pemain Jelang Lawan Jepang, Siapa Saja Mereka?

Pelatih Timnas Inggris Thomas Tuchel memberi arahan kepada Tino Livramento dan Anthony Gordon. (AP/Andrew Yates/Profimedia)

JawaPos.com - Delapan pemain meninggalkan pemusatan latihan timnas Inggris jelang laga uji coba melawan Jepang di Stadion Wembley pada Rabu (1/4).

Kondisi ini membuat pelatih Thomas Tuchel harus melakukan sejumlah perubahan dalam susunan timnya.

Kepergian para pemain tersebut diumumkan Federasi Sepak Bola Inggris (FA) pada Sabtu (28/3), sehari setelah Inggris bermain imbang 1-1 melawan Uruguay dalam laga persahabatan.

"Total, delapan pemain akan meninggalkan tim (Inggris), termasuk Aaron Ramsdale, Fikayo Tomori and Dominic Calvert-Lewin," tulis FA di situs resmi.

Sejumlah pemain mengalami cedera dan masalah kebugaran sehingga tidak bisa melanjutkan pemusatan latihan.

Selain nama-nama di atas, bek John Stones juga kembali ke Manchester City setelah mengalami cedera sebelum pertandingan melawan Uruguay.

Selain itu, Adam Wharton (Crystal Palace) dan Noni Madueke (Arsenal) mengalami cedera saat laga kontra Uruguay.

Dua pemain Arsenal lainnya, Declan Rice dan Bukayo Saka, juga kembali ke klub mereka di London Utara.

Dengan berkurangnya jumlah pemain, Tuchel kini harus merombak komposisi dari skuad awal berisi 35 pemain untuk menghadapi Jepang.

Di sisi lain, FIFA telah menetapkan jumlah pemain dalam skuad Piala Dunia 2026 menjadi 26 orang.

Inggris tergabung di Grup L bersama Kroasia, Ghana, dan Panama, dengan laga pembuka melawan Kroasia yang akan digelar di Arlington, Texas, pada 17 Juni mendatang.

