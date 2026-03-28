Bramasta JP
28 Maret 2026, 18.02 WIB

Thomas Tuchel Bela Ben White Usai Dicemooh Penggemar dalam Laga Inggris vs Uruguay

Ben White sempat mendapatkan cemoohan dari fans saat Timnas Inggris bermain imbang 1-1 kontra Uruguay di laga persahabatan di Wembley. (Paul ELLIS / AFP)

JawaPos.com – Thomas Tuchel menyampaikan perasaan kecewa dengan cemoohan penggemar Inggris terhadap Ben White sepanjang laga imbang 1–1 melawan Uruguay pada Sabtu (28/3), tetapi menegaskan bahwa bek Arsenal itu harus 'menerimanya dengan lapang dada'.

Ben White tampil untuk pertama kalinya bagi skuad The Three Lions dalam empat tahun terakhir sebagai pemain pengganti pada menit ke-69, tetapi dicemooh oleh sebagian dari 80.581 penonton yang hadir di Stadion Wembley.

Pemain berusia 28 tahun itu kemudian mencetak gol internasional pertamanya untuk membawa Inggris unggul, tetapi dicemooh lagi sebelum kebobolan penalti di waktu tambahan karena pelanggaran terhadap Federico Vinas yang dieksekusi dengan sempurna oleh Federico Valverde.

White meninggalkan Piala Dunia 2022 di Qatar lebih awal karena 'alasan pribadi'. Ia dilaporkan beberapa media karena memanasnya suasana tim saat itu, meski sebenarnya adalah perselisihannya dengan staf pelatih Gareth Southgate.

Southgate kemudian mengungkapkan bahwa White telah menolak panggilan berikutnya dan dia tidak dipilih lagi sampai Tuchel kembali menggunakan bek kanan tersebut setelah Jarell Quansah mengundurkan diri dari skuad terbarunya karena cedera.

"Saya (diberitahu) bahwa dia (Ben White) dicemooh (penggemar). Saya tidak mendengarnya di lapangan karena saya terlibat dalam pergantian pemain dan instruksi,” buka juru taktik berusia 52 tahun tersebut.

"Itu tidak mungkin mayoritas. Ada beberapa cemoohan dan beberapa sambutan yang beragam untuknya, yang membuat saya kecewa karena tentu saja kami melindungi semua pemain kami (dari cemoohan)."

"Dia sangat bagus di kamp pelatihan. Dia pantas masuk (timnas Inggris). Dia juga pantas menjadi starter dan hampir mencetak gol kemenangan untuk kami. Tetapi, saya juga mengerti bahwa hal itu pernah terjadi pada pemain lain sebelumnya di sini."

"Dia harus menerimanya dengan lapang dada. Kami akan selalu melindunginya dan mudah-mudahan kami bisa melupakannya karena dia siap untuk menulis babak baru. Kami siap memberinya kesempatan, jadi semoga semua orang bisa melanjutkan dan menerimanya,” tutup Tuchel.

Editor: Edi Yulianto
Artikel Terkait
Kembali ke Timnas Inggris, Ben White Diminta Tuchel Perbaiki Hubungan dengan Rekan Setim - Image
Sepak Bola Dunia

Kembali ke Timnas Inggris, Ben White Diminta Tuchel Perbaiki Hubungan dengan Rekan Setim

27 Maret 2026, 23.02 WIB

Berhasil Menang Lawan Chelsea di Carabao Cup, Ben White Soroti Kekurangan Arsenal - Image
Sepak Bola Dunia

Berhasil Menang Lawan Chelsea di Carabao Cup, Ben White Soroti Kekurangan Arsenal

16 Januari 2026, 00.05 WIB

Arsenal Bersiap Hadapi Aston Villa, Arteta Senang Ben White Kembali - Image
Sepak Bola Dunia

Arsenal Bersiap Hadapi Aston Villa, Arteta Senang Ben White Kembali

05 Desember 2025, 15.20 WIB

Terpopuler

1

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

2

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

3

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

4

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

5

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

6

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

7

5 Weton Ini Disebut Tibo Dunyo, Harta Kekayaannya Tak Habis Tujuh Turunan

8

Ini Alasan John Herdman Pilih Jens Raven Gantikan Mauro Zijlstra untuk Hadapi Bulgaria

9

7 Weton Naungan Wasesa Segara Ini Rezekinya Bakal Menetap pada Dirinya, Kaya Raya Bukan Lagi Impian

10

Ramalan Zodiak Pisces Akhir Maret 2026: Aktivitas Padat Berbuah Sukses, Karier Cemerlang dan Rezeki Berlimpah

