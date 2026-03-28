Thomas Tuchel Bela Ben White Usai Dicemooh Penggemar dalam Laga Inggris vs Uruguay

JawaPos.com – Thomas Tuchel menyampaikan perasaan kecewa dengan cemoohan penggemar Inggris terhadap Ben White sepanjang laga imbang 1–1 melawan Uruguay pada Sabtu (28/3), tetapi menegaskan bahwa bek Arsenal itu harus 'menerimanya dengan lapang dada'.

Ben White tampil untuk pertama kalinya bagi skuad The Three Lions dalam empat tahun terakhir sebagai pemain pengganti pada menit ke-69, tetapi dicemooh oleh sebagian dari 80.581 penonton yang hadir di Stadion Wembley.

Pemain berusia 28 tahun itu kemudian mencetak gol internasional pertamanya untuk membawa Inggris unggul, tetapi dicemooh lagi sebelum kebobolan penalti di waktu tambahan karena pelanggaran terhadap Federico Vinas yang dieksekusi dengan sempurna oleh Federico Valverde.

White meninggalkan Piala Dunia 2022 di Qatar lebih awal karena 'alasan pribadi'. Ia dilaporkan beberapa media karena memanasnya suasana tim saat itu, meski sebenarnya adalah perselisihannya dengan staf pelatih Gareth Southgate.

Southgate kemudian mengungkapkan bahwa White telah menolak panggilan berikutnya dan dia tidak dipilih lagi sampai Tuchel kembali menggunakan bek kanan tersebut setelah Jarell Quansah mengundurkan diri dari skuad terbarunya karena cedera.

"Saya (diberitahu) bahwa dia (Ben White) dicemooh (penggemar). Saya tidak mendengarnya di lapangan karena saya terlibat dalam pergantian pemain dan instruksi,” buka juru taktik berusia 52 tahun tersebut.

"Itu tidak mungkin mayoritas. Ada beberapa cemoohan dan beberapa sambutan yang beragam untuknya, yang membuat saya kecewa karena tentu saja kami melindungi semua pemain kami (dari cemoohan)."

"Dia sangat bagus di kamp pelatihan. Dia pantas masuk (timnas Inggris). Dia juga pantas menjadi starter dan hampir mencetak gol kemenangan untuk kami. Tetapi, saya juga mengerti bahwa hal itu pernah terjadi pada pemain lain sebelumnya di sini."