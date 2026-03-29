Henderson Pasang Badan untuk Ben White Usai Momen Sulit di Wembley

JawaPos.com - Malam di Wembley yang seharusnya jadi momen comeback manis bagi Ben White justru berubah jadi rollercoaster emosional. Dari mencetak gol hingga melakukan pelanggaran yang berujung penalti, penampilan singkatnya penuh drama. Dan sayangnya, juga diiringi cemoohan dari sebagian suporter.

Di tengah situasi itu, Jordan Henderson tampil sebagai sosok senior yang langsung pasang badan. Gelandang Inggris tersebut menegaskan bahwa ruang ganti akan selalu berdiri di belakang White, apa pun yang terjadi di luar lapangan.

White menjalani laga pertamanya untuk Inggris sejak 2022, setelah sebelumnya meninggalkan skuad Piala Dunia di Qatar karena alasan pribadi. Kembalinya kali ini sebenarnya jadi kesempatan kedua yang diberikan oleh pelatih baru dan ia langsung terlibat dalam banyak momen penting hanya dalam 25 menit di lapangan.

Namun, respons dari tribun tidak sepenuhnya ramah. Ia sudah dicemooh sejak masuk menggantikan Fikayo Tomori, bahkan tetap mendapat reaksi negatif meski sempat membawa Inggris unggul 1-0. Situasi makin sulit ketika pelanggaran yang ia lakukan berujung penalti, yang kemudian dimaksimalkan Uruguay untuk menyamakan skor.

Melansir ESPN, Henderson, yang pernah merasakan hal serupa, memahami betul tekanan tersebut.

"Sebagai rekan satu tim, kami selalu ada untuk mendukung. Banyak penggemar akan mendukung semua pemain."

"Saya sendiri pernah mengalaminya, tapi itu adalah bagian tak terpisahkan dari menjadi pemain Inggris."

Ia juga menyoroti bagaimana opini publik sering kali terbentuk dari narasi yang belum tentu akurat.

"Sebagian penggemar mungkin bahkan tidak tahu mengapa mereka mencemooh, mereka mendengarkan apa yang dikatakan di media, dan seringkali apa yang dikatakan media itu tidak benar."

"Tidak banyak orang yang mengetahui seluk-beluk apa yang terjadi di Qatar dan itu adalah tugas kita untuk menanganinya secara internal."

Dukungan dari Dalam Tim Terlepas dari momen sulit tersebut, Henderson menilai performa White sejak kembali ke timnas tetap positif. Ia menegaskan bahwa dukungan dari rekan setim adalah hal utama yang dibutuhkan dalam situasi seperti ini.

"Ben sudah bermain bagus sejak kembali dan kami akan mendukungnya sebagai rekan satu tim."