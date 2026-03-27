FIFA Series 2026: 1.300 Personel Amankan Laga Timnas Indonesia di GBK Hari Ini

JawaPos.com - Sebanyak 1.300 personel gabungan resmi disiagakan untuk mengawal laga internasional FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (27/3). Pengamanan ketat ini dilakukan menyusul jadwal padat yang mempertemukan Timnas Solomon vs Bulgaria serta laga yang paling dinanti, Timnas Indonesia vs Saint Kitts and Nevis.

Polri memastikan seluruh titik strategis di kawasan Senayan akan dijaga ketat guna menjamin kenyamanan para suporter yang hadir langsung ke stadion.

Pertandingan hari ini akan berlangsung dalam dua sesi. Laga pertama mempertemukan Solomon melawan Bulgaria, disusul laga skuad Garuda pada malam harinya.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P Hutagalung menjelaskan skema pengamanan yang telah disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan penonton di kedua sesi tersebut.

"Sebanyak 1.300 personel gabungan mengamankan pertandingan sepak bola Solomon vs Bulgaria dan Indonesia vs Saint Kitts and Nevis di GBK Jakarta yang akan digelar dua sesi, Kick-off pertama pkl. 15.30 Wib. dan Kick-off kedua pada pkl. 20.00 Wib," ujar Reynold, Jumat (27/3).

Ribuan personel tersebut merupakan gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, hingga Pemprov DKI Jakarta. Petugas akan disebar mulai dari pintu masuk (ring luar), area tribun, hingga akses jalan di sekeliling kawasan Senayan.

Pihak kepolisian juga memberikan perhatian khusus pada barang bawaan penonton. Suporter dilarang keras membawa benda berbahaya seperti senjata tajam, minuman beralkohol, hingga barang yang dapat mengganggu jalannya laga.

"Kami akan menjaga keamanan para suporter yang menonton di GBK, agar semua pihak dapat menjaga keamanan dan ketertiban di lokasi pertandingan," tegas Reynold.

Beliau juga menambahkan pesan agar para pendukung menjaga fasilitas publik di area stadion. "Kami berharap para suporter tetap santun dan tidak sampai terjadi anarkisme atau pengrusakan fasilitas umum," katanya.

Rekayasa Lalu Lintas dan Larangan Flare

Mengingat potensi kepadatan di jam pulang kantor, pengaturan arus lalu lintas di sekitar Senayan akan dilakukan secara situasional. Pengendara yang tidak menuju stadion disarankan mencari rute alternatif untuk menghindari kemacetan.