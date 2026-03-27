Gilang Ardhian Laksono
27 Maret 2026, 22.29 WIB

Setelah Zonk di Timnas Indonesia, Patrick Kluivert Kini Gagal Bawa Timnas Suriname ke Piala Dunia 2026

Patrick Kluivert memulai peran baru bersama Timnas Suriname dengan misi menembus Piala Dunia 2026. (Instagram @patrickkluivert9)

JawaPos.com – Setelah berhenti menangani timnas Indonesia, Patrick Kluivert masih berkecimpung di dunia sepak bola. Ia baru saja ditunjuk sebagai penasehat timnas Suriname pada 14 Maret 2026, bersama dengan Clarence Seedorf yang juga eks rekannya di timnas Belanda.

Sayangnya, penunjukkan Kluivert sebagai penasehat timnas Suriname belum mampu memberikan dampak positif bagi tim berjuluk Natio ini. Pada laga playoffs Piala Dunia 2026, tim asuhan Henk ten Cate takluk dari Bolivia dengan skor 1-2, dan dipastikan gagal lolos ke turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada tersebut.
Pada laga yang berlangsung di Meksiko, timnas Suriname sebenarnya mengawali laga dengan baik. Joel Piroe dan kawan-kawan unggul terlebih dahulu, usai Liam van Gelderen merobek gawang Bolivia kawalan Guillermo Viscarra.

Sayangnya, keunggulan tersebut gagal dipertahankan oleh anak asuh Henk ten Cate. Bolivia yang tertinggal satu gol, justru berhasil membalikkan keadaan di sisa pertandingan.

Tim asal Amerika Selatan ini berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Moises Paniagua pada menit ke-72. Tujuh menit berselang, Bolivia berhasil unggul usai Miguel Terceros melaksanakan tugas sebagai algojo penalti dengan baik, dan membuat skor berbalik menjadi 2-1 untuk Bolivia hingga wasit meniup peluit panjang.

Kekalahan ini membuat Suriname dipastikan harus mengubur mimpinya dalam-dalam untuk berlaga di Piala Dunia 2026. Sementara itu bagi Kluivert, ini menjadi kali keduanya gagal membawa sebuah negara melangkah ke Piala Dunia.

Sebelumnya, Kluivert gagal membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 dari zona Asia. Saat masih menangani pasukan Garuda, ia tersingkir di pada ronde keempat kualfikasi Piala Dunia 2026, usai timnas Indonesa menelan kekalahan 2-3 dari Arab Saudi dan 0-1 dari Irak.

Bolivia sendiri akan menghadapi Irak yang turut menyingkirkan Indonesia dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemenang dari laga Bolivia kontra Irak akan lolos ke Piala Dunia 2026, dan nantinya tergabung di Grup I bersama Prancis, Senegal, dan Norwegia.

Usai dipastikan gagal lolos ke Piala Dunia 2026, fokus Patrick Kluivert kini tertuju ke CONCACAF Nations League 2026/27 yang mulai berlansung September mendatang. Ia akan berperan sebagai penasehat tim nasional, dan tentunya berharap timnas Suriname bisa tampil apik di turnamen tersebut sekaligus mengamankan tiket ke turnamen Piala Emas 2027.

