Disulap Jadi Playmaker Timnas Indonesia! John Herdman Terkesima Lihat Magis Calvin Verdonk Hadapi Bulgaria

JawaPos.com–Performa Calvin Verdonk benar-benar mencuri perhatian dalam laga final FIFA Series 2026. Meski timnas Indonesia harus menelan kekalahan 0-1 dari Bulgaria di Stadion Utama Gelora Bung Karno, sorotan justru mengarah pada transformasi peran sang pemain.

Pelatih John Herdman tak ragu melontarkan pujian setinggi langit usai pertandingan tersebut. Dia melihat Calvin Verdonk sebagai sosok komplet yang mampu menjalankan berbagai tugas di lapangan dengan kualitas tinggi.

”Penampilannya malam ini luar biasa. Dia pemain yang komplet. Dia punya kecerdasan taktik, kecepatan, stamina, akselerasi, dan visi umpan yang baik,” kata John Herdman, Senin (30/3).

Pernyataan itu menegaskan betapa pentingnya peran Verdonk dalam skema permainan timnas Indonesia saat ini. Yang menarik, Verdonk tidak hanya dimainkan di satu posisi dalam laga tersebut. Dia menjalankan dua peran berbeda, yakni sebagai gelandang bertahan sekaligus gelandang serang dengan peran nomor 10 yang biasanya diisi pemain kreatif.

Transformasi ini bukan hal yang sepenuhnya baru dalam perjalanan kariernya bersama timnas Indonesia. Pada era Patrick Kluivert, Verdonk mulai dicoba bermain lebih ke tengah, berbeda dengan perannya di era Shin Tae-yong yang lebih sering menempatkannya di lini belakang.

Di bawah arahan Herdman, fleksibilitas Verdonk tampaknya akan dimaksimalkan lebih jauh. Dia bahkan diproyeksikan menjadi pengontrol tempo permainan di lini tengah, peran vital yang menentukan ritme pertandingan.

”Dan saya pikir Calvin akan menjadi bagian besar dari masa depan tim ini dalam mengontrol tempo di lini tengah,” ucap Herdman.

Pelatih asal Kanada itu juga menambahkan rasa bangganya terhadap performa sang pemain yang dinilai tampil di level tertinggi. ”Saya bangga dengan Calvin. Dia bermain di level tertinggi malam ini. Dia pantas mendapatkan lebih,” lanjut John Herdman.