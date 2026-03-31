Ardha Ihsan Asy'Ari
31 Maret 2026, 17.18 WIB

Jadwal Persebaya Surabaya pada April Super Padat! Jeda Singkat Bikin Tim Pelatih Tak Bisa Evaluasi Maksimal Kondisi Fisik Pemain Green Force

Persebaya harus menjalani jadwal padat selama April, akan bermain dalam lima pertandingan. (Persebaya)

JawaPos.com–Jeda kompetisi sekitar tiga pekan ini menjadi tantangan tersendiri bagi tim-tim Super League, termasuk Persebaya Surabaya. Hal itu karena waktu persiapan untuk menjalani laga pekan ke-26 cukup singkat.

Bagaimana tidak, jeda kompetisi bersamaan dengan momen Lebaran yang tentunya dimanfaatkan sebagian besar pemain untuk mudik berkumpul dengan keluarga. Selain itu, ada juga yang harus memenuhi panggilan Timnas Indonesia di FIFA Series 2026.

Persebaya pun juga harus memanfaatkan sebaik-baiknya waktu persiapan yang cukup singkat ini. Ada aspek yang terpaksa dikorbankan tim pelatih, yaitu evaluasi maksimal terhadap program latihan mandiri para pemain.

”Kami tidak punya banyak waktu untuk benar-benar mengevaluasi bagaimana para pemain menjalankan program latihan mereka selama jeda. Waktu yang kami miliki sangat terbatas karena hanya ada pekan ini dan pekan depan sebelum pertandingan melawan Persita,” tegas pelatih fisik Persebaya Shin Sang-gyu seperti dikutip dari laman resmi klub.

Dia menambahkan, untuk meningkatkan kebugaran dan juga kekompakan tim, latihan mandiri saja tidak cukup. Sehingga latihan tim benar-benar mutlak untuk diterapkan.

”Memang kami sudah memberikan program latihan individu selama libur. Tetapi tentu saja latihan individu berbeda dengan latihan tim,” ujar Shin Sang-gyu.

Dalam waktu yang relatif singkat ini, Coach Shin akan memberi porsi latihan untuk meningkatkan kembali level kebugaran pemain pada pekan ini agar memenuhi standar untuk bertanding di akhir pekan mendatang.

”Karena itu, pada pekan ini kami langsung meningkatkan beban latihan cukup tinggi. Kami mencoba memaksimalkan waktu yang ada agar kondisi pemain bisa kembali mendekati level yang kami butuhkan untuk pertandingan,” ungkap Shin Sang-gyu.

Persebaya akan menjalani jadwal pertandingan yang padat setelah jeda kompetisi. Selama sebulan, Green Force harus menjalani lima pertandingan, dimana mereka tidak boleh terpeleset jika masih ingin bersaing menembus empat besar.

Artikel Terkait
Kebugaran Belum Ideal! Bernardo Tavares Dipaksa Putar Otak Jelang Persebaya Surabaya Menjamu Persita Tangerang - Image
Sepak Bola Indonesia

Kebugaran Belum Ideal! Bernardo Tavares Dipaksa Putar Otak Jelang Persebaya Surabaya Menjamu Persita Tangerang

31 Maret 2026, 14.19 WIB

Hadapi Jadwal Padat di April, Bonek Ingin Persebaya Surabaya Sapu Bersih Laga dengan Kemenangan - Image
Sepak Bola Indonesia

Hadapi Jadwal Padat di April, Bonek Ingin Persebaya Surabaya Sapu Bersih Laga dengan Kemenangan

31 Maret 2026, 01.59 WIB

Bernardo Tavares Gregetan, Persaingan Antar Pemain di Persebaya Surabaya Rendah! - Image
Sepak Bola Indonesia

Bernardo Tavares Gregetan, Persaingan Antar Pemain di Persebaya Surabaya Rendah!

30 Maret 2026, 00.12 WIB

Terpopuler

1

Pengamanan Mudik 2026 Sukses, DPR RI Minta Polri Terus Kurangi Angka Kecelakaan Lalu Lintas

2

Nathan Tjoe-A-On dan Justin Hubner Optimistis dengan Performa Timnas Indonesia Meski Tumbang dari Bulgaria

3

Tak Dapat Perlakuan Khusus, Richard Lee Tinggal Satu Sel Bersama Belasan Tahanan Lain

4

Kewalahan Hadapi Serangan Iran, AS Minta Polandia Kirim Sistem Pertahanan Udara Patriot ke Timur Tengah

5

8 Negara dengan Populasi Terbesar yang Belum Pernah Lolos ke Piala Dunia, Ada Indonesia

6

Houthi Ancam Bikin Harga Minyak Meroket ke USD 200 per Barel dengan Tutup Selat Bab al-Mandeb

7

Dua Bintang Barcelona Segera Pulih dari Cedera Jelang Melawan Atletico Madrid

8

Persebaya Surabaya Tak Mau Jadi Lumbung Gol! Bernardo Tavares Benahi Lini Belakang Lawan Persita Tangerang

9

MBG Kembali Berjalan, SPPG Harapan Mulia Kemayoran Tingkatkan Pengawasan Keamanan Pangan Berlapis

10

Rezeki Selancar Aliran Sungai! 5 Zodiak yang Bakal Beruntung Menerima Uang Kaget Akhir Maret 2026

