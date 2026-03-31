Jadwal Persebaya Surabaya pada April Super Padat! Jeda Singkat Bikin Tim Pelatih Tak Bisa Evaluasi Maksimal Kondisi Fisik Pemain Green Force

JawaPos.com–Jeda kompetisi sekitar tiga pekan ini menjadi tantangan tersendiri bagi tim-tim Super League, termasuk Persebaya Surabaya. Hal itu karena waktu persiapan untuk menjalani laga pekan ke-26 cukup singkat.

Bagaimana tidak, jeda kompetisi bersamaan dengan momen Lebaran yang tentunya dimanfaatkan sebagian besar pemain untuk mudik berkumpul dengan keluarga. Selain itu, ada juga yang harus memenuhi panggilan Timnas Indonesia di FIFA Series 2026.

Persebaya pun juga harus memanfaatkan sebaik-baiknya waktu persiapan yang cukup singkat ini. Ada aspek yang terpaksa dikorbankan tim pelatih, yaitu evaluasi maksimal terhadap program latihan mandiri para pemain.

”Kami tidak punya banyak waktu untuk benar-benar mengevaluasi bagaimana para pemain menjalankan program latihan mereka selama jeda. Waktu yang kami miliki sangat terbatas karena hanya ada pekan ini dan pekan depan sebelum pertandingan melawan Persita,” tegas pelatih fisik Persebaya Shin Sang-gyu seperti dikutip dari laman resmi klub.

Dia menambahkan, untuk meningkatkan kebugaran dan juga kekompakan tim, latihan mandiri saja tidak cukup. Sehingga latihan tim benar-benar mutlak untuk diterapkan.

”Memang kami sudah memberikan program latihan individu selama libur. Tetapi tentu saja latihan individu berbeda dengan latihan tim,” ujar Shin Sang-gyu.

Dalam waktu yang relatif singkat ini, Coach Shin akan memberi porsi latihan untuk meningkatkan kembali level kebugaran pemain pada pekan ini agar memenuhi standar untuk bertanding di akhir pekan mendatang.

”Karena itu, pada pekan ini kami langsung meningkatkan beban latihan cukup tinggi. Kami mencoba memaksimalkan waktu yang ada agar kondisi pemain bisa kembali mendekati level yang kami butuhkan untuk pertandingan,” ungkap Shin Sang-gyu.