Moch. Rizky Pratama Putra
31 Maret 2026, 18.52 WIB

Surabaya Tour Bareng Persebaya! Sensasi Baru Nonton Bola Sambil Menyusuri Jejak Heroik Kota Pahlawan

Gelora 10 Nopember akan jadi pusat pembinaan bibit sepak bola Kota Surabaya. (Jawa Pos)

JawaPos.com — Euforia mendukung Persebaya Surabaya kini tak lagi sekadar soal 90 menit di lapangan. Green Force menghadirkan pengalaman baru yang menggabungkan wisata sejarah kota dengan atmosfer pertandingan yang membakar semangat.

Program bertajuk Surabaya Tour Bareng Persebaya menjadi inovasi segar bagi Bonek dan Bonita. Konsep ini menawarkan perjalanan emosional, menyatukan cerita kota dengan kecintaan terhadap klub kebanggaan.

Melalui pernyataan resmi di Instagram, Persebaya Surabaya mengajak suporter merasakan pengalaman berbeda sebelum laga melawan Persita Tangerang pada Sabtu, 4 April 2026.

“Rasakan pengalaman berbeda sebelum mendukung Persebaya Surabaya berlaga,” tulis mereka dalam pengumuman tersebut.

Perjalanan dimulai dari Surabaya Town Square sebagai titik kumpul utama. Dari lokasi ini, peserta langsung diajak menjelajahi berbagai ikon penting yang menjadi saksi perjalanan panjang Kota Pahlawan.

Destinasi pertama adalah Stadion Gelora 10 November yang sarat nilai historis. Stadion ini dikenal sebagai tempat lahirnya semangat sepak bola Surabaya yang kemudian membentuk identitas Persebaya Surabaya.

Dalam penjelasan resminya, klub menyebut lokasi ini sebagai bagian penting perjalanan.

“Stadion legendaris yang menjadi saksi perjalanan panjang sepak bola Surabaya,” menjadi gambaran kuat tentang arti tempat tersebut bagi sejarah klub.

Tur berlanjut menuju Museum Surabaya SIOLA. Di tempat ini, peserta diajak melihat bagaimana kota tumbuh dan menyimpan kisah yang membentuk karakter khas arek Suroboyo.

