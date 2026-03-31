John Herdman Akan Temukan Dream Team Indonesia Seiring Berjalannya Waktu

JawaPos.com - Pelatih timnas Indonesia John Herdman mengakui dream team tim Garuda akan ia temukan seiring berjalannya waktu, dikutip dari ANTARA.

Herdman mengatakan, menemukan "dream team" untuk skuad Garuda yang ditargetkan lolos ke Piala Dunia 2030, adalah sebuah bagian dari perjalanan yang panjang.

"Beberapa pemain akan bertahan, beberapa lainnya akan muncul. Kami harus memenangkan pertandingan, dan saya harus menemukan pemain dengan hasrat besar, naluri pembunuh, dan keinginan untuk berjuang demi Indonesia, untuk lolos ke 2030. Itu misi kami," kata Herdman dalam jumpa pers pasca kekalahan 0-1 dari Bulgaria dalam final FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin.

Ia kemudian menyamakan situasinya sekarang dengan awal mula kariernya di timnas Kanada pada 2018, yang saat itu ia juga tak mempunyai gambaran jelas terkait skuad terbaiknya, sampai pada akhirnya muncullah nama-nama seperti Alphonso Davies, Jonathan David, dan juga Tajon Buchanan.

Yang pasti, kata Herdman, menuju Piala Dunia 2030 nanti, akan ada banyak pemain potensial yang muncul, yang mungkin saja akan menjadi bagian skuad terbaiknya di kemudian hari.

"Indonesia juga baru memulai. Akan ada pemain baru yang muncul, baik dari Eropa maupun lokal. Dony Tri memiliki potensi besar. Rizky Ridho dan Beckham Putra juga menunjukkan kepercayaan diri tinggi," ucap Herdman.

"Saya percaya pada mereka. Mereka akan terus berkembang dengan pelatihan dan lingkungan yang tepat. Tim ini akan berubah seiring waktu. Tidak ada “dream team" saat ini, tim ini akan terus berkembang dan membaik," kata dia.

Pelatih kelahiran Consett, Inggris itu menegaskan bahwa dia bukan menjadi aktor utama di balik kesuksesan Kanada kembali ke Piala Dunia setelah absen 36 tahun.