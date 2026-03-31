Antara
31 Maret 2026, 18.32 WIB

John Herdman Akan Temukan Dream Team Indonesia Seiring Berjalannya Waktu

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman pada pertandingan melawan Saint Kitts &amp; Nevis dalam di FIFA Series 2026, Stadion GBK, Jumat (27/3/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pelatih timnas Indonesia John Herdman mengakui dream team tim Garuda akan ia temukan seiring berjalannya waktu, dikutip dari ANTARA.

Herdman mengatakan, menemukan "dream team" untuk skuad Garuda yang ditargetkan lolos ke Piala Dunia 2030, adalah sebuah bagian dari perjalanan yang panjang.

"Beberapa pemain akan bertahan, beberapa lainnya akan muncul. Kami harus memenangkan pertandingan, dan saya harus menemukan pemain dengan hasrat besar, naluri pembunuh, dan keinginan untuk berjuang demi Indonesia, untuk lolos ke 2030. Itu misi kami," kata Herdman dalam jumpa pers pasca kekalahan 0-1 dari Bulgaria dalam final FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin.

Ia kemudian menyamakan situasinya sekarang dengan awal mula kariernya di timnas Kanada pada 2018, yang saat itu ia juga tak mempunyai gambaran jelas terkait skuad terbaiknya, sampai pada akhirnya muncullah nama-nama seperti Alphonso Davies, Jonathan David, dan juga Tajon Buchanan.

Yang pasti, kata Herdman, menuju Piala Dunia 2030 nanti, akan ada banyak pemain potensial yang muncul, yang mungkin saja akan menjadi bagian skuad terbaiknya di kemudian hari.

"Indonesia juga baru memulai. Akan ada pemain baru yang muncul, baik dari Eropa maupun lokal. Dony Tri memiliki potensi besar. Rizky Ridho dan Beckham Putra juga menunjukkan kepercayaan diri tinggi," ucap Herdman.

"Saya percaya pada mereka. Mereka akan terus berkembang dengan pelatihan dan lingkungan yang tepat. Tim ini akan berubah seiring waktu. Tidak ada “dream team" saat ini, tim ini akan terus berkembang dan membaik," kata dia.

Pelatih kelahiran Consett, Inggris itu menegaskan bahwa dia bukan menjadi aktor utama di balik kesuksesan Kanada kembali ke Piala Dunia setelah absen 36 tahun.

Dengan segala kerendahan hatinya, ia mengaku kesuksesan ke Piala Dunia 2022 adalah berkat pemain-pemain Kanada itu sendiri.

Artikel Terkait
Penyebab Penalti untuk Bulgaria, Kevin Diks Banjir Hujatan Warganet di Instagram - Image
Sepak Bola Indonesia

Penyebab Penalti untuk Bulgaria, Kevin Diks Banjir Hujatan Warganet di Instagram

31 Maret 2026, 23.47 WIB

Peran Baru Calvin Verdonk Jadi Sorotan di Laga Timnas Indonesia vs Bulgaria - Image
Sepak Bola Indonesia

Peran Baru Calvin Verdonk Jadi Sorotan di Laga Timnas Indonesia vs Bulgaria

31 Maret 2026, 21.42 WIB

John Herdman Yakin Dony Tri dan Beckham akan Jadi Pemain Penting Indonesia di Piala ASEAN - Image
Sepak Bola Dunia

John Herdman Yakin Dony Tri dan Beckham akan Jadi Pemain Penting Indonesia di Piala ASEAN

31 Maret 2026, 20.16 WIB

Terpopuler

1

Pengamanan Mudik 2026 Sukses, DPR RI Minta Polri Terus Kurangi Angka Kecelakaan Lalu Lintas

2

Nathan Tjoe-A-On dan Justin Hubner Optimistis dengan Performa Timnas Indonesia Meski Tumbang dari Bulgaria

3

Tak Dapat Perlakuan Khusus, Richard Lee Tinggal Satu Sel Bersama Belasan Tahanan Lain

4

Kewalahan Hadapi Serangan Iran, AS Minta Polandia Kirim Sistem Pertahanan Udara Patriot ke Timur Tengah

5

8 Negara dengan Populasi Terbesar yang Belum Pernah Lolos ke Piala Dunia, Ada Indonesia

6

Houthi Ancam Bikin Harga Minyak Meroket ke USD 200 per Barel dengan Tutup Selat Bab al-Mandeb

7

Dua Bintang Barcelona Segera Pulih dari Cedera Jelang Melawan Atletico Madrid

8

Persebaya Surabaya Tak Mau Jadi Lumbung Gol! Bernardo Tavares Benahi Lini Belakang Lawan Persita Tangerang

9

MBG Kembali Berjalan, SPPG Harapan Mulia Kemayoran Tingkatkan Pengawasan Keamanan Pangan Berlapis

10

Rezeki Selancar Aliran Sungai! 5 Zodiak yang Bakal Beruntung Menerima Uang Kaget Akhir Maret 2026

