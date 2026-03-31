Ngumpul Lagi dengan Timnas Indonesia Setelah Gagal ke Piala Dunia 2026, Jay Idzes: Saya Merindukannya!

JawaPos.com - Kapten timnas Indonesia Jay Idzes mengaku sangat bahagia akhirnya bisa berkumpul kembali dengan para pemain tim Garuda yang baru saja menyelesaikan dua laga FIFA Series 2026, dikutip dari ANTARA.

Idzes terakhir kali berkumpul dengan pemain-pemain timnas pada lima bulan lalu di Arab Saudi dalam ajang putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari dua laga itu, Indonesia menelan kekalahan dari Arab Saudi dan Irak, yang membuat mimpi mereka ke Piala Dunia pupus.

Sejak momen itu, Idzes mengaku semua pemain sudah sangat rindu untuk menantikan momen ini, untuk berkumpul dan kembali membangun sebuah mimpi besar lolos Piala Dunia edisi selanjutnya tahun 2030.

"Saya rasa yang paling penting adalah bisa kembali berkumpul bersama tim. Terakhir kali kami bersama itu di Arab Saudi. Tentu saja kami kehilangan mimpi untuk ke Piala Dunia 2026," kata Idzes di mixed zone Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin, setelah laga final FIFA Series 2026 yang berakhir kekalahan Indonesia 0-1 dari Bulgaria.

"Dalam beberapa bulan terakhir saya banyak berbicara dengan rekan setim. Mereka semua menunggu untuk kembali dan berkumpul lagi, bermain bersama, dan bermain untuk semua orang. Bisa kembali ke sini, memakai jersey ini lagi, saya sangat merindukannya," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Idzes juga mengomentari dua laga pertama dari sebuah era baru yang dipimpin pelatih John Herdman. Dari dua laga ini, Herdman memetik satu kemenangan (4-0 Saint Kitts dan Nevis) dan satu kekalahan (0-1 Bulgaria).

Ia mengatakan dari dua laga ini penampilan timnya sudah baik, namun masih bisa ditingkatkan untuk beberapa aspek, baik dalam bertahan dan juga menyerang.

"Kami tentu masih bisa meningkatkan banyak hal, karena ini adalah pertama kalinya bersama pelatih baru. Dia punya banyak hal baru yang ingin diterapkan dan dicoba, dan saya pikir kami sudah melakukannya dengan sangat baik dalam banyak aspek," kata pemilik 15 cap untuk timnas Indonesia tersebut.