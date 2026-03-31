Moch. Rizky Pratama Putra
31 Maret 2026, 19.45 WIB

Baru 4 Kategori Tiket Sold Out! Alarm Bonek, Persebaya Surabaya Butuh Dukungan Penuh Hadapi Persita Tangerang

Atmosfer Bonek dan Bonita di Stadion Gelora Bung Tomo siap menggetarkan laga Persebaya Surabaya. (Persebaya)

JawaPos.com–Antusiasme Bonek untuk laga kandang Persebaya Surabaya menghadapi Persita Tangerang mulai terlihat, tetapi belum sepenuhnya maksimal. Hingga saat ini, baru empat kategori tiket yang dinyatakan sold out jelang duel panas di Stadion Gelora Bung Tomo pada 4 April 2026.

Fakta ini menjadi sinyal penting bagi Green Force yang tengah memburu hasil sempurna di sisa laga kandang Super League 2025/2026. Dukungan penuh dari tribun diyakini bisa menjadi energi tambahan untuk mengamankan tiga poin krusial.

Berdasar data penjualan tiket, kategori yang sudah habis seluruhnya berasal dari segmen pelajar presale. Tiket Fans Pelajar Tribun Timur, Selatan, Gate 21, serta Fans Pelajar Bundling Sponsor Tribun Timur sudah tidak tersisa.

Sementara itu, sejumlah kategori lain masih tersedia dan bisa dibeli suporter. Tiket presale standar seperti Tribun Keluarga, Timur, Selatan, dan Gate 21, masih membuka kesempatan bagi Bonek untuk hadir langsung di stadion.

Tak hanya itu, kategori bundling sponsor juga masih tersedia dengan harga yang sedikit lebih tinggi. Pilihan ini mencakup Tribun Keluarga, Timur, Selatan, hingga Gate 21, yang tetap memberikan akses menyaksikan langsung perjuangan tim kebanggaan Kota Pahlawan.

Kategori pelajar bundling juga belum sepenuhnya habis, terutama untuk tribun Selatan dan Gate 21. Namun, pembeli tiket pelajar wajib membawa identitas resmi seperti kartu pelajar, KK, atau KTP saat penukaran tiket.

Jika aturan tersebut dilanggar, panitia tidak segan melarang penonton masuk meski sudah memegang tiket. Hal ini menjadi bagian dari upaya menjaga ketertiban sekaligus memastikan distribusi tiket tepat sasaran.

Di sisi lain, kategori Superfans atau VIP juga masih tersedia bagi Bonek yang ingin menikmati pengalaman menonton lebih eksklusif. Harga yang ditawarkan berkisar antara Rp 150 ribu hingga Rp 220 ribu, tergantung paket dan posisi tribun.

Situasi ini tentu menjadi perhatian tersendiri bagi tim, mengingat dukungan penuh sangat dibutuhkan dalam fase krusial kompetisi. Persebaya Surabaya berambisi menyapu bersih laga kandang demi menjaga posisi di klasemen.

