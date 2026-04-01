Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antara
01 April 2026, 20.22 WIB

Terakhir Kali Saat Sedang Perang Lawan Iran! Irak Kembali Mentas di Piala Dunia Setelah 4 Dekade

Timnas Irak. (Istimewa)

JawaPos.com - Tim nasional Irak lolos ke Piala Dunia 2026 setelah menanti selama 40 tahun untuk tampil kembali di turnamen empat tahunan tersebut, dikutip dari ANTARA.

Dikutip dari laman FIFA, Rabu, Irak merebut tiket terakhir ke Piala Dunia 2026 seusai menaklukkan Bolivia dengan skor 2-1 pada final play-off interkonfederasi di Stadion Monterrey, Kanada, Rabu pagi WIB.

Irak terakhir kali berlaga di Piala Dunia pada tahun 1986, yang menjadi debut mereka di turnamen tersebut, namun sang "Singa dari Mesopotamia" tidak mampu lolos dari fase grup. Di tahun tersebut, Irak sendiri juga sedang berperang melawan Iran yang berlangsung pada 1980-1988.

Pada pertandingan versus Bolivia, Irak unggul cepat pada menit ke-10 lewat gol Ali Alhamadi.

Bolivia menyamakan kedudukan lewat Moises Paniagua 28 menit kemudian. Akan tetapi, setelah turun minum, gol Aymen Hussein (53') membawa Irak memenangi pertandingan itu dengan skor 2-1.

Dengan demikian, ada sembilan negara yang mewakili Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) di Piala Dunia 2026. Selain Irak, ada Iran, Jepang, Yordania, Qatar, Arab Saudi, Korea Selatan, Uzbekistan, dan Australia.

Di antara negara-negara tersebut, ada dua yang akan menjalani debut di Piala Dunia yaitu Yordania dan Uzbekistan.

Di Piala Dunia 2026, Irak bergabung di Grup I bersama Prancis, Senegal, dan Norwegia yang semua pertandingannya digelar di Amerika Serikat.

Laga perdana Irak di Piala Dunia 2026 berlangsung pada 16 Juni waktu setempat menghadapi Norwegia.

Editor: Banu Adikara
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore