Sempat Menghilang 40 Hari! Bruno Paraiba Diragukan Tampil Bela Persebaya Surabaya Lawan Persita Tangerang

JawaPos.com — Teka-teki kondisi Bruno Paraiba akhirnya terjawab jelang laga penting Persebaya Surabaya kontra Persita Tangerang. Penyerang asal Brasil itu belum sepenuhnya bugar dan diragukan tampil sejak menit awal pada pekan ke-26 Super League 2025/2026.

Kondisi ini membuat tim pelatih memilih langkah aman demi menghindari cedera yang lebih serius. Apalagi, kontribusi sang pemain sangat dibutuhkan di fase krusial musim ini sehingga pemulihannya tidak boleh gegabah.

Menariknya, riwayat cedera lama kembali jadi perhatian serius. Berdasarkan data Transfermarkt, Bruno Paraiba pernah mengalami robekan ligamen pergelangan kaki lateral pada musim 2021/2022.

Cedera tersebut membuatnya menepi cukup lama, tepatnya selama 40 hari. Ia juga harus melewatkan delapan pertandingan saat masih membela Ventforet Kofu, yang menunjukkan risiko kambuhan tidak bisa dianggap remeh.

Musim ini bersama Persebaya Surabaya ia juga sempat menghilang 40 hari dari 26 Januari hingga 6 Maret 2026. Dari dua pertandingan, ia hanya bermain total 43 menit namun sudah mencetak satu gol, statistik yang cukup menjanjikan.

Efisiensinya terlihat jelas dengan rasio satu gol setiap 43 menit. Bahkan, akurasi umpannya mencapai 100 persen dengan rata-rata 3,5 umpan per laga, sebuah angka yang jarang terjadi untuk pemain dengan durasi bermain minim.

Tidak hanya itu, kontribusinya dalam duel juga cukup solid. Ia mencatatkan kemenangan duel udara sebesar 67 persen dan total duel mencapai 55 persen, memperlihatkan keunggulan fisiknya di lapangan.

Analisis heatmap juga mengungkap peran unik yang dimainkan Bruno Paraiba. Ia tidak statis sebagai penyerang murni, melainkan aktif bergerak di area tengah hingga sisi kanan lapangan.