Akhiri Puasa 24 Tahun, Turki Main Lagi di Piala Dunia

JawaPos.com - Turki menyudahi penantian 24 tahun untuk kembali ke Piala Dunia setelah mengalahkan Kosovo 1-0 pada final playoff jalur C Kualifikasi zona Eropa di Stadion Fadil Vokrri, Pristian, Rabu dini hari, dikutip dari ANTARA.

Turki berjaya berkat gol semata wayang Kerem Akturkoglu pada menit ke-53, demikian catatan UEFA.

Turki menyudahi penantian 24 tahun setelah terakhir kali tampil pada 2002 di mana mereka finis peringkat ketiga.

Turki masuk Grup D bersama Amerika Serikat, Paraguay dan Australia.

Di sisi lain, ini pencapaian luar biasa Kosovo melangkah hingga final playoff Kualifikasi Piala Dunia zona Eropa semenjak merdeka pada 2008.

Turki langsung menggebrak hingga menciptakan peluang dari tendangan Orkun Kokcu yang melebar dari gawang Kosovo.

Kosovo balik mengancam dari tembakan Fisnik Asllani, yang dimentahkan oleh penyelamatan kiper Turki Ugurcan Cakir.

Pada babak kedua, Turki akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-53 berkat gol Kerem Akturkoglu.