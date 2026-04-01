Dony Tri Sebut Dorongan Berkarir di Eropa jadi Motivasi

JawaPos.com - Pemain Tim Nasional Sepak Bola Indonesia Dony Tri Pamungkas menyebut dorongan agar ia berkarir di liga-liga Eropa sebagai motivasi untuk terus mengembangkan kemampuannya, dikutip dari ANTARA.

"(Dorongan untuk berkarir di liga-liga Eropa) itu akan menjadi motivasi tersendiri bagi saya untuk terus berkembang ke depannya," kata Dony Tri Pamungkas kepada awak media di Jakarta, Rabu.

Ia menyampaikan hal itu untuk menanggapi pernyataan pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk yang berharap suatu hari dapat melihat Dony Tri Pamungkas berkarir di kompetisi Eropa.

Verdonk yang kini bermain untuk LOSC Lille di Liga Prancis mengutarakan harapannya itu setelah bermain bersama Dony Tri saat membela Timnas Indonesia pada ajang FIFA Series 2026.

Dony mengatakan, sebagai pemain, dirinya menyambut baik harapan dari rekannya tersebut. Namun, pemain berusia 21 tahun itu memahami bahwa untuk mewujudkan harapan tersebut sangat bergantung pada dirinya sendiri, yakni dengan membuktikan kemampuan agar dapat menarik minat klub-klub di Eropa.

Lebih lanjut, Dony mengungkapkan bahwa selama mengikuti agenda FIFA Series 2026, ia juga banyak berbincang dengan Verdonk serta mendengarkan pengalamannya bermain di Eropa.

Selain itu, bek kiri yang kini membela Persija Jakarta tersebut juga mendapat masukan dari Verdonk agar bermain dengan penuh percaya diri.

“Dia (Calvin Verdonk) bilang kepada saya untuk bermain seperti saat latihan, bermain lepas, dan tidak perlu merasa lebih rendah dari pemain lain,” katanya.