Muhammad Imaduddin Suria Saputra
01 April 2026, 19.07 WIB

10 Hal yang Terjadi Saat Terakhir Kali Italia Ikut Piala Dunia: SBY Masih Presiden RI, Erick Thohir Masih Presiden Inter Milan!

Pemain Timnas Italia usai tersingkir dan gagal lolos ke Piala Dunia 2026. (Dok. UEFA Euro)

JawaPos.com - Italia kembali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia setelah takluk dari Bosnia dan Herzegovina di babak playoff. Dengan demikian, Gli Azzurri catatkan hattrick absen di pesta sepak bola sejagat setelah sebelumnya gagal di 2018 dan 2022.

Italia yang digadang-gadang dapat mengatasi Bosnia dan Herzegovina di babak playoff, nyatanya justru tersungkur melalui adu tos-tosan. Moise Kean sempat membawa asa setelah mencetak gol di awal laga, namun petaka terjadi ketka Alessandro Bastoni menerima kartu merah di penghujung babak kedua sehingga Italia harus bermain dengan 10 pemain.

Pada babak adu pinalti, Donnarumma yang kerap menjadi penyelamat seperti yang dilakukan saat final EURO 2020, kali ini tak satu pun menghalau bola lawan. Justru dua dari tiga penendang Italia, Pio Esposito dan Bryan Cristante gagal sehingga mimpi bermain di Piala Dunia harus kembali dikubur.

Tim nasional Italia terakhir kali mentas di Piala Dunia pada tahun 2014 saat Brasil menjadi tuan rumah. Banyak hal yang terjadi di dunia ketika Gianluigi Buffon dan kolega bermain 12 tahun silam.

Hal-hal yang terjadi di dunia saat terakhir kali Italia bermain di Piala Dunia

1. Teknologi Video Assistant Referee (VAR) belum digunakan dalam sepak bola

2. Penjaga gawang legendaris Italia, Gianluigi Buffon masih merumput 

3. Winger Spanyol, Lamine Yamal baru berusia 7 tahun

4. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masing-masing berusia 27 dan 29 tahun.

5. Amerika Serikat masih dipimpin Barack Obama sebagai presiden.

Editor: Banu Adikara
