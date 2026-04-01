Jangan Cari yang Gak Ada! Ini 4 Wakil ASEAN yang Lolos Piala Asia 2027

JawaPos.com - Empat negara ASEAN resmi bakal berlaga di ajang Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Thailand menjadi wakil terakhir yang lolos di laga penentuan pada Selasa (31/3) malam tadi.

Thailand berhasil menaklukkan Turkmenistan 2-1 di Stadion Rajamangala, Bangkok, Selasa (31/3). Hasil tersebut membawa Negeri Gajah Perang mengkudeta sang lawan di puncak klasemen Grup D, sekaligus memastikan satu tiket lolos.

Pada matchday 6 malam tadi, Filipina juga masih berpeluang lolos. Namun hasil imbang melawan tuan rumah Tajikistan 1-1, membuat mereka kalah selisih gol dan harus kembali absen dalam dua edisi beruntun Piala Asia.

Negara Asia Tenggara pada akhirnya mampu meloloskan empat wakil yakni Indonesia, Singapura, Vietnam, dan Thailand. Jumlah ini sama dengan edisi Piala Asia 2023 di Qatar, dengan saat itu Malaysia juga tampil sedangkan Singapura gagal lolos.

Malaysia yang juga menjadi satu dari empat kekuatan sepak bola ASEAN seperti diketahui bersama, gagal lolos akibat sanksi dari AFC terkait kasus pemalsuan dokumen 7 pemain. Dua kemenangan atas Vietnam dan Nepal di Kualifikasi Piala Asia 2027 dibatalkan. Alhasil Harimau Malaya pada akhir klasemen hanya kumpulkan 9 poin, terpaut 9 angka dari Vietnam.

