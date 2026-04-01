Muhammad Imaduddin Suria Saputra
01 April 2026, 18.58 WIB

Jangan Cari yang Gak Ada! Ini 4 Wakil ASEAN yang Lolos Piala Asia 2027

Timnas Indonesia bersama Singapura, Vietnam, dan Thailand menjadi wakil ASEAN di Piala Asia 2027 (instagram.com/@timnasindonesia)

JawaPos.com - Empat negara ASEAN resmi bakal berlaga di ajang Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Thailand menjadi wakil terakhir yang lolos di laga penentuan pada Selasa (31/3) malam tadi.

Thailand berhasil menaklukkan Turkmenistan 2-1 di Stadion Rajamangala, Bangkok, Selasa (31/3). Hasil tersebut membawa Negeri Gajah Perang mengkudeta sang lawan di puncak klasemen Grup D, sekaligus memastikan satu tiket lolos.

Pada matchday 6 malam tadi, Filipina juga masih berpeluang lolos. Namun hasil imbang melawan tuan rumah Tajikistan 1-1, membuat mereka kalah selisih gol dan harus kembali absen dalam dua edisi beruntun Piala Asia.

Negara Asia Tenggara pada akhirnya mampu meloloskan empat wakil yakni Indonesia, Singapura, Vietnam, dan Thailand. Jumlah ini sama dengan edisi Piala Asia 2023 di Qatar, dengan saat itu Malaysia juga tampil sedangkan Singapura gagal lolos.

Malaysia yang juga menjadi satu dari empat kekuatan sepak bola ASEAN seperti diketahui bersama, gagal lolos akibat sanksi dari AFC terkait kasus pemalsuan dokumen 7 pemain. Dua kemenangan atas Vietnam dan Nepal di Kualifikasi Piala Asia 2027 dibatalkan. Alhasil Harimau Malaya pada akhir klasemen hanya kumpulkan 9 poin, terpaut 9 angka dari Vietnam.

4 Wakil ASEAN di Piala Asia 2027

  • Indonesia (Lolos tanpa kualifikasi karena tampil hingga putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026)
  • Singapura (Juara Grup C Kualifikasi Piala Asia 2027)
  • Thailand (Juara Grup D Kualifikasi Piala Asia 2027)
  • Vietnam (Juara Grup F Kualifikasi Piala Asia 2027)
Artikel Terkait
Jadwal Kualifikasi Piala Asia 2027, Malaysia Cari Hiburan Lawan Vietnam - Image
Sepak Bola Dunia

Jadwal Kualifikasi Piala Asia 2027, Malaysia Cari Hiburan Lawan Vietnam

01 April 2026, 03.30 WIB

Pesan Haru Eks Gelandang Persebaya Surabaya Setelah Bawa Singapura Lolos ke Piala Asia 2027 - Image
Sepak Bola Indonesia

Pesan Haru Eks Gelandang Persebaya Surabaya Setelah Bawa Singapura Lolos ke Piala Asia 2027

20 November 2025, 04.06 WIB

Penantian 43 Tahun Tuntas! Singapura Susul Timnas Indonesia ke Piala Asia 2027, Tekuk Hong Kong 1-2 - Image
Sepak Bola Dunia

Penantian 43 Tahun Tuntas! Singapura Susul Timnas Indonesia ke Piala Asia 2027, Tekuk Hong Kong 1-2

19 November 2025, 19.46 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

