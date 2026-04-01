Mourinho Tegaskan Ronaldo Tak Tergantikan: Tanpa Dia, Portugal Hanya Tim Biasa!

JawaPos.com- Jose Mourinho, manajer Benfica, membela Cristiano Ronaldo, salah satu pemain terbaik yang pernah ia tangani. Mou menegaskan bahwa tim nasional Portugal terlihat biasa saja tanpa sang megabintang.

Portugal menjadi salah satu dari 42 negara yang sudah memastikan tiket ke Piala Dunia musim panas ini, dengan Ronaldo mencetak lima gol selama babak kualifikasi. Dengan rekor 226 penampilan internasional dan 143 gol, pemain berusia 41 tahun itu tetap produktif meski memasuki fase akhir kariernya.

Meski begitu, beberapa pihak sempat mempertanyakan apakah manajer Roberto Martínez harus mulai mempertimbangkan untuk tidak lagi mengandalkan Ronaldo.

Jika tampil di Piala Dunia di Amerika Utara nanti, Ronaldo akan menjadi pemain keempat tertua dalam sejarah turnamen tersebut. Namun Mourinho tetap yakin sang lima kali peraih Ballon d’Or tetap menjadi kunci kesuksesan Selecao das Quinas.

"Ambil Cristiano Ronaldo dari tim, dan Portugal terlihat seperti tim biasa saja. Orang terus bertanya mengapa dia tidak dipanggil. Nah, dia tidak bermain, dan lihat hasilnya. Tidak ada ancaman, tidak ada rasa takut dari lawan. Hanya tim yang ditekan oleh Meksiko," ungkap Mourinho.

Saat ini Ronaldo sedang menepi karena cedera otot dan absen bulan ini. Sebagai pengganti, Martínez menurunkan Goncalo Ramos dari Paris Saint-Germain, yang kemudian digantikan Paulinho, striker 33 tahun dengan empat caps internasional.

Walaupun Portugal tanpa Ronaldo, mereka diprediksi bisa menghadapi USMNT dengan lebih percaya diri, mengingat Amerika Serikat baru saja kalah telak 2-5 dari Belgia.

Ronaldo sempat terancam absen di dua pertandingan pertama Piala Dunia akibat kartu merah pada November lalu melawan Republik Irlandia. Namun FIFA menunda sisa larangan menjadi masa percobaan satu tahun, sehingga Ronaldo tetap bisa bermain di fase grup melawan Jamaika atau DR Kongo dan Uzbekistan.