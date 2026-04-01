Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
01 April 2026, 18.39 WIB

Tottenham Rekrut Roberto De Zerbi: Jenius atau Keputusan Nekat di Tengah Krisis?

Eks pelatih Olympique Marseille Roberto De Zerbi jadi incaran Tottenham Hotspur. (X/@OM_Officiel) - Image

Eks pelatih Olympique Marseille Roberto De Zerbi jadi incaran Tottenham Hotspur. (X/@OM_Officiel)

JawaPos.com - Tottenham Hotspur resmi menunjuk Roberto De Zerbi sebagai pelatih baru mereka. Keputusan ini langsung memantik perdebatan apakah ini langkah jenius atau justru perjudian besar di tengah situasi darurat yang sedang dihadapi Spurs?

Penunjukan De Zerbi memang terasa seperti “masterstroke” jika melihat rekam jejaknya. Saat menangani Brighton & Hove Albion, pelatih asal Italia itu sukses mengubah tim menjadi salah satu yang paling menarik di Premier League. 

Dengan skuad yang minim bintang, Brighton mampu memainkan sepak bola progresif berbasis penguasaan bola dan build-up dari bawah yang berani.

Filosofi tersebut tetap ia bawa saat melatih Olympique de Marseille. Identitas permainan yang jelas, struktur yang rapi, serta keberanian dalam mengontrol tempo menjadi ciri khasnya. 

De Zerbi dikenal sebagai pelatih yang sangat “sistem-driven”, di mana setiap pemain memiliki peran spesifik dalam skema taktiknya.

Namun, konteks Tottenham saat ini jauh dari ideal untuk proyek jangka panjang. Klub asal London itu sedang berada dalam tekanan besar, membutuhkan poin secepat mungkin untuk menyelamatkan musim. 

Dalam situasi seperti ini, pendekatan pragmatis sering kali lebih dibutuhkan dibanding filosofi kompleks yang butuh waktu untuk matang.

Inilah yang membuat keputusan Spurs terasa kontras. Mereka merekrut pelatih dengan visi jangka panjang, namun menuntut hasil instan dalam waktu singkat. 

De Zerbi bukan tipe pelatih yang mengutamakan hasil dengan cara “apa pun yang penting menang”. Ia lebih dikenal sebagai sosok yang konsisten dengan prinsip permainan, bahkan jika itu berisiko dalam jangka pendek.

Editor: Banu Adikara
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore