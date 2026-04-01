Tottenham Rekrut Roberto De Zerbi: Jenius atau Keputusan Nekat di Tengah Krisis?

JawaPos.com - Tottenham Hotspur resmi menunjuk Roberto De Zerbi sebagai pelatih baru mereka. Keputusan ini langsung memantik perdebatan apakah ini langkah jenius atau justru perjudian besar di tengah situasi darurat yang sedang dihadapi Spurs?

Penunjukan De Zerbi memang terasa seperti “masterstroke” jika melihat rekam jejaknya. Saat menangani Brighton & Hove Albion, pelatih asal Italia itu sukses mengubah tim menjadi salah satu yang paling menarik di Premier League.

Dengan skuad yang minim bintang, Brighton mampu memainkan sepak bola progresif berbasis penguasaan bola dan build-up dari bawah yang berani.

Filosofi tersebut tetap ia bawa saat melatih Olympique de Marseille. Identitas permainan yang jelas, struktur yang rapi, serta keberanian dalam mengontrol tempo menjadi ciri khasnya.

De Zerbi dikenal sebagai pelatih yang sangat “sistem-driven”, di mana setiap pemain memiliki peran spesifik dalam skema taktiknya.

Namun, konteks Tottenham saat ini jauh dari ideal untuk proyek jangka panjang. Klub asal London itu sedang berada dalam tekanan besar, membutuhkan poin secepat mungkin untuk menyelamatkan musim.

Dalam situasi seperti ini, pendekatan pragmatis sering kali lebih dibutuhkan dibanding filosofi kompleks yang butuh waktu untuk matang.

Inilah yang membuat keputusan Spurs terasa kontras. Mereka merekrut pelatih dengan visi jangka panjang, namun menuntut hasil instan dalam waktu singkat.