Andre Rizal Hanafi
01 April 2026, 18.28 WIB

Heboh! Newcastle 'Jual' Stadion Sendiri Demi Selamat dari Sanksi Premier League

JawaPos.com - Langkah tak biasa diambil Newcastle United dalam upaya menjaga kondisi keuangan klub tetap aman dari sanksi liga. 

Klub berjuluk The Magpies itu dikabarkan menjual stadion kebanggaan mereka, St James' Park, kepada perusahaan yang masih terafiliasi dengan pemilik mereka sendiri.

Sekilas, langkah ini terdengar janggal. Namun di balik keputusan tersebut, ada alasan yang cukup strategis. 

Newcastle ingin menghindari jeratan aturan Profit and Sustainability Rules (PSR) yang diterapkan oleh Premier League.

PSR merupakan regulasi yang membatasi kerugian klub maksimal sebesar £105 juta dalam periode tiga tahun. 

Jika melampaui batas tersebut, klub bisa dikenai sanksi serius, mulai dari denda hingga pengurangan poin di klasemen. 

Hal ini bukan sekadar ancaman, karena sudah ada contoh nyata pada musim 2023/24 ketika Everton dan Nottingham Forest harus menerima hukuman pengurangan poin akibat pelanggaran aturan tersebut.

Dengan menjual stadion ke pihak yang masih berada dalam lingkaran kepemilikan yang sama, Newcastle mendapatkan suntikan dana besar secara instan. 

Secara akuntansi, pemasukan dari penjualan aset ini akan tercatat sebagai keuntungan, sehingga dapat menutupi kerugian operasional klub dalam laporan keuangan.

