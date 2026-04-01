Sri Wahyuni
01 April 2026, 16.34 WIB

Marc Cucurella Meledak! Tuduh Wasit Paul Tierney Tak Hormati Chelsea dalam Insiden Huddle Kontroversial

Tierney berdiri di tengah huddle Chelsea, memicu kritik keras dari Cucurella. (Dok. Mirror)&nbsp;

JawaPos.com - Bek Chelsea FC, Marc Cucurella, akhirnya buka suara terkait insiden kontroversial sebelum pertandingan yang melibatkan wasit Paul Tierney. Ia menilai tindakan sang pengadil sebagai bentuk kurangnya rasa hormat.

Kejadian tersebut berlangsung menjelang laga melawan Newcastle United. Saat para pemain Chelsea melakukan team huddle di tengah lapangan, Tierney justru terlihat berdiri tepat di tengah lingkaran pemain.

Alih-alih membubarkan atau mengarahkan, sang wasit tetap berada di posisi tersebut hingga para pemain akhirnya membubarkan diri.

Momen janggal itu langsung menjadi sorotan dan bahkan memicu reaksi negatif dari fans, termasuk saat Chelsea bermain di laga berikutnya, di mana aksi huddle mereka mendapat cemoohan.

Legenda Manchester United, Gary Neville, juga ikut melontarkan kritik terhadap kejadian tersebut. 

Dalam wawancaranya dengan The Athletic, Cucurella mengungkapkan kebingungannya terhadap sikap Tierney.

"Saya lebih memilih tidak banyak bicara. Bagi saya, itu adalah kurangnya rasa hormat. Dia bisa saja datang dan memberi tahu kami, ‘Kalian tidak boleh melakukan ini karena alasan tertentu.’ Tapi dia justru datang dan berdiri di tengah," ungkap Cucurella.

Ia menambahkan bahwa dirinya tidak memahami maksud tindakan tersebut dan bahkan menyindir bahwa sang wasit mungkin ingin mencari perhatian.

Komentar Cucurella sejalan dengan pernyataan manajer Liam Rosenior, yang berencana mengadakan pembicaraan dengan PGMOL, badan yang mengatur wasit di Inggris.

Rosenior menegaskan bahwa team huddle merupakan inisiatif pemain sebagai simbol kebersamaan dan rasa hormat terhadap permainan.

Editor: Hendra
