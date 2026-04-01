Sri Wahyuni
01 April 2026, 16.30 WIB

Chelsea Kunci Cole Palmer! Harga Selangit Bikin Manchester United Gigit Jari

Cole Palmer jadi inceran Manchester United. (Dok. TEAMtalk)

JawaPos.com - Chelsea FC menegaskan bahwa bintang andalan mereka, Cole Palmer, tidak akan dijual pada bursa transfer musim panas mendatang, meski minat dari klub-klub elite Eropa terus berdatangan.

Menurut TEAMtalk, manajemen The Blues sama sekali tidak berniat melepas pemain paling berpengaruh mereka saat ini. Bahkan, klub hanya akan mempertimbangkan tawaran yang mendekati rekor transfer Inggris sebelum membuka peluang negosiasi.

Sejak didatangkan dari Manchester City pada musim panas 2023 dengan nilai GBP 42,5 juta, Palmer langsung menjelma menjadi motor serangan Chelsea.

Gelandang serang berusia 23 tahun itu mencatatkan statistik luar biasa dengan 53 gol dan 32 assist dalam 122 penampilan, atau kontribusi gol setiap 1,43 pertandingan.

Performa impresif tersebut membuatnya menjadi salah satu talenta paling bersinar di Premier League, sekaligus incaran utama klub-klub besar yang ingin memperkuat lini serang mereka.

Salah satu peminat serius datang dari Manchester United, klub yang diketahui merupakan tim masa kecil Palmer.

Namun, Chelsea tetap bersikap tegas dan tidak tergoda dengan pendekatan apa pun.

Di tengah ketegasan klub mempertahankan Palmer, muncul kabar adanya ketidakpuasan dari sejumlah pemain senior terhadap arah proyek klub saat ini.

Beberapa pihak internal disebut mempertanyakan fokus klub yang lebih menitikberatkan pada pengembangan pemain muda, serta komentar manajer baru Liam Rosenior yang dinilai meremehkan pentingnya lolos ke Liga Champions.

Klub menyebutkan bahwa ada kekhawatiran ambisi Chelsea belum sepenuhnya selaras dengan target untuk bersaing di level tertinggi Eropa.

Artikel Terkait
Sinyal Perpisahan Pep Guardiola Menguat! Manchester City Siapkan Era Baru Bersama Enzo Maresca - Image
Sepak Bola Dunia

Sinyal Perpisahan Pep Guardiola Menguat! Manchester City Siapkan Era Baru Bersama Enzo Maresca

01 April 2026, 16.27 WIB

Dari Arne Slot ke Xabi Alonso? Liverpool Susun Revolusi Skuad, Bidik Maxence Lacroix dan Formasi 3 Bek - Image
Sepak Bola Dunia

Dari Arne Slot ke Xabi Alonso? Liverpool Susun Revolusi Skuad, Bidik Maxence Lacroix dan Formasi 3 Bek

01 April 2026, 16.24 WIB

Bek Chelsea Marc Cucurella Buka Peluang Kembali ke Barcelona - Image
Sepak Bola Dunia

Bek Chelsea Marc Cucurella Buka Peluang Kembali ke Barcelona

01 April 2026, 01.11 WIB

Terpopuler

1

4 Zodiak yang Tidak Pernah Bisa Santai Saat Liburan. Selalu Ada yang Mengganjal di Pikiran

2

Bikin Gemas! Jaemin NCT Kirim Truk Makanan untuk Namgoong Min, Bukti Kedekatan Mereka

3

Bak Ketiban Durian Runtuh, 3 Zodiak Ini Bakal jadi Kaya Raya pada April 2026

4

4 Zodiak yang Perlu Waktu Lama untuk Menikah,Membangun Keluarga Bukanlah Prioritas Utama di Kehidupan Mereka Sekarang

5

Ramalan Keuangan dan Karier Zodiak Besok Kamis 2 April 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces

6

Marc Cucurella Meledak! Tuduh Wasit Paul Tierney Tak Hormati Chelsea dalam Insiden Huddle Kontroversial

7

Chelsea Kunci Cole Palmer! Harga Selangit Bikin Manchester United Gigit Jari

8

5 Kebiasaan Dalam Hubungan Percintaan yang Sering Dianggap Wajar namun Sebenarnya Sangat Toxic

9

Sinyal Perpisahan Pep Guardiola Menguat! Manchester City Siapkan Era Baru Bersama Enzo Maresca

10

Dari Arne Slot ke Xabi Alonso? Liverpool Susun Revolusi Skuad, Bidik Maxence Lacroix dan Formasi 3 Bek

