Chelsea Kunci Cole Palmer! Harga Selangit Bikin Manchester United Gigit Jari

JawaPos.com - Chelsea FC menegaskan bahwa bintang andalan mereka, Cole Palmer, tidak akan dijual pada bursa transfer musim panas mendatang, meski minat dari klub-klub elite Eropa terus berdatangan.

Menurut TEAMtalk, manajemen The Blues sama sekali tidak berniat melepas pemain paling berpengaruh mereka saat ini. Bahkan, klub hanya akan mempertimbangkan tawaran yang mendekati rekor transfer Inggris sebelum membuka peluang negosiasi.

Sejak didatangkan dari Manchester City pada musim panas 2023 dengan nilai GBP 42,5 juta, Palmer langsung menjelma menjadi motor serangan Chelsea.

Gelandang serang berusia 23 tahun itu mencatatkan statistik luar biasa dengan 53 gol dan 32 assist dalam 122 penampilan, atau kontribusi gol setiap 1,43 pertandingan.

Performa impresif tersebut membuatnya menjadi salah satu talenta paling bersinar di Premier League, sekaligus incaran utama klub-klub besar yang ingin memperkuat lini serang mereka.

Salah satu peminat serius datang dari Manchester United, klub yang diketahui merupakan tim masa kecil Palmer.

Namun, Chelsea tetap bersikap tegas dan tidak tergoda dengan pendekatan apa pun.

Di tengah ketegasan klub mempertahankan Palmer, muncul kabar adanya ketidakpuasan dari sejumlah pemain senior terhadap arah proyek klub saat ini.

Beberapa pihak internal disebut mempertanyakan fokus klub yang lebih menitikberatkan pada pengembangan pemain muda, serta komentar manajer baru Liam Rosenior yang dinilai meremehkan pentingnya lolos ke Liga Champions.