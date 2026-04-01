Sri Wahyuni
01 April 2026, 16.24 WIB

Dari Arne Slot ke Xabi Alonso? Liverpool Susun Revolusi Skuad, Bidik Maxence Lacroix dan Formasi 3 Bek

Xabi Alonso (Bein Sports)

JawaPos.com - Spekulasi besar kembali menyelimuti Liverpool FC. Klub asal Merseyside itu dikabarkan tengah bersiap melakukan perubahan besar baik di kursi manajer maupun pendekatan taktik di lapangan.

Nama Xabi Alonso terus menguat sebagai kandidat utama pelatih baru jika terjadi pergantian manajer. Sosok asal Spanyol tersebut memang sudah lama disebut-sebut sebagai pilihan jangka panjang di Anfield, terutama setelah kesuksesannya bersama Bayer Leverkusen.

Jika Alonso benar-benar datang, Liverpool diperkirakan akan membangun skuad yang sesuai dengan sistem andalannya. Nama Florian Wirtz, bintang Leverkusen, disebut sebagai target utama. Selain itu, kebutuhan akan wing-back menyerang dan dua penyerang juga dinilai selaras dengan formasi favoritnya.

Kini, muncul nama baru, Maxence Lacroix. Bek milik Crystal Palace tersebut dinilai sangat cocok untuk sistem tiga bek yang sering digunakan Alonso.

Lacroix dikenal sebagai bek tengah yang tinggi, kuat, dan memiliki kecepatan luar biasa. Ia juga berpengalaman bermain dalam skema tiga bek di bawah asuhan Oliver Glasner.

Meski performa liga Palace menurun musim ini, Lacroix tetap menjadi bagian penting dari skuad yang mencatat sejarah dengan meraih trofi besar pertama klub musim lalu. Didatangkan dengan harga sekitar GBP 18 juta, ia terbukti sebagai rekrutan cerdas.

Ketertarikan dari Liverpool dan bahkan Chelsea FC semakin memperkuat indikasi bahwa The Reds tengah mempertimbangkan perubahan sistem permainan.

Situasi kontrak Ibrahima Konate yang belum pasti juga mendorong Liverpool untuk aktif mencari tambahan bek tengah.

Jika Lacroix bergabung, Liverpool akan memiliki opsi solid di lini belakang seperti Virgil van Dijk, Lacroix, Konate (jika bertahan), serta talenta muda seperti Jeremy Jacquet dan Giovanni Leoni. Kombinasi ini dinilai cukup untuk mendukung transisi ke sistem baru.

Menariknya, Liverpool juga dikaitkan dengan pemain Inter Milan, klub yang dikenal sukses dengan formasi 3-5-2. Nama seperti Alessandro Bastoni dan Denzel Dumfries sempat masuk radar transfer.

