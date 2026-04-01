Kutukan Belum Usai! Tiga Kali Beruntun Italia Gagal ke Piala Dunia, Gennaro Gattuso Minta Maaf

JawaPos.com — Kutukan Timnas Italia di panggung Piala Dunia belum juga berakhir. Kali ini, mimpi Piala Dunia 2026 resmi sirna setelah kekalahan menyakitkan dari Bosnia and Herzegovina di babak play-off.

Tim berjuluk Azzurri kembali harus menerima kenyataan pahit usai takluk dalam drama adu penalti. Laga yang digelar di Zenica Stadium, Rabu (1/4/2026) dini hari WIB, berakhir dengan skor 4-1 untuk kemenangan Bosnia.

Kekalahan ini terasa semakin menyesakkan karena menjadi kegagalan ketiga secara beruntun bagi Italia untuk tampil di Piala Dunia.

Sebelumnya, mereka juga absen pada edisi 2018 dan 2022, menandai periode kelam dalam sejarah sepak bola negara tersebut.

Pelatih Gennaro Gattuso tidak mampu menyembunyikan rasa kecewanya usai pertandingan. Ia bahkan langsung menyampaikan permintaan maaf kepada publik Italia atas hasil yang jauh dari harapan.

"Saya tidak ingin membicarakan apa pun, tetapi hari ini tidak adil," kata Gattuso usai laga. "Saya telah berkecimpung di dunia sepak bola selama bertahun-tahun, terkadang saya bersukacita dan hari ini saya menerima pukulan."

Gattuso juga mengakui sulit menerima kenyataan pahit tersebut meski para pemain telah berjuang maksimal di lapangan. Ia menilai semangat juang anak asuhnya layak diapresiasi meski hasil akhir tidak berpihak.

"Sulit untuk mencerna ini, mereka juga mengejutkan saya karena hati yang mereka masukkan ke dalamnya. Mari kita bicara untuk kesekian kalinya bahwa kita tidak pergi ke Piala Dunia."

"Saya minta maaf karena saya tidak berhasil, tetapi anak-anak membuat saya terkesan hari ini," tegas mantan pemain AC Milan tersebut.