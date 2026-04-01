Tragedi Berulang! Timnas Italia Kembali Gagal ke Piala Dunia 2026, Kutukan Azzurri Belum Berakhir

JawaPos.com — Mimpi Timnas Italia untuk kembali tampil di panggung terbesar sepak bola dunia kembali pupus. Skuad berjuluk Azzurri dipastikan absen dari putaran final Piala Dunia 2026 setelah hasil pahit di laga penentuan.

Kegagalan ini bukan sekadar hasil pertandingan biasa, melainkan catatan kelam yang terus membayangi sejarah sepak bola Italia.

Publik negeri pizza harus kembali menelan kenyataan pahit setelah tim kesayangannya absen untuk ketiga kalinya secara beruntun di ajang Piala Dunia.

Langkah pasukan yang kini ditangani Gennaro Gattuso terhenti secara dramatis. Mereka kalah dari Bosnia Herzegovina dalam duel sengit yang harus ditentukan lewat adu penalti.

Padahal, harapan sempat membumbung tinggi saat Italia membuka keunggulan lebih dulu di babak pertama. Gol dari Moise Kean membuat Azzurri unggul 1-0 hingga turun minum.

Namun, situasi berubah drastis di babak kedua saat Bosnia Herzegovina bangkit memberikan tekanan. Haris Tabakovic sukses mencetak gol penyeimbang yang membuat skor menjadi 1-1 hingga waktu normal berakhir.

Petaka bagi Italia sebenarnya sudah mulai terlihat sejak akhir babak pertama. Bek andalan Alessandro Bastoni harus meninggalkan lapangan lebih cepat setelah menerima kartu merah langsung.

Bermain dengan 10 orang jelas menjadi pukulan telak bagi Italia dalam laga sepenting ini. Kondisi tersebut membuat permainan mereka kehilangan keseimbangan dan memberi ruang bagi lawan untuk berkembang.

Selepas pertandingan, Gattuso mencoba tetap tegar di tengah kekecewaan mendalam. Ia memberikan pembelaan terhadap para pemain yang dinilainya sudah berjuang maksimal di atas lapangan.