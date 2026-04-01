Moch. Rizky Pratama Putra
01 April 2026, 14.38 WIB

Tragedi Berulang! Timnas Italia Kembali Gagal ke Piala Dunia 2026, Kutukan Azzurri Belum Berakhir

Pemain Timnas Italia usai tersingkir dan gagal lolos ke Piala Dunia 2026. (Dok. UEFA Euro) - Image

Pemain Timnas Italia usai tersingkir dan gagal lolos ke Piala Dunia 2026. (Dok. UEFA Euro)

JawaPos.com — Mimpi Timnas Italia untuk kembali tampil di panggung terbesar sepak bola dunia kembali pupus. Skuad berjuluk Azzurri dipastikan absen dari putaran final Piala Dunia 2026 setelah hasil pahit di laga penentuan.

Kegagalan ini bukan sekadar hasil pertandingan biasa, melainkan catatan kelam yang terus membayangi sejarah sepak bola Italia.

Publik negeri pizza harus kembali menelan kenyataan pahit setelah tim kesayangannya absen untuk ketiga kalinya secara beruntun di ajang Piala Dunia.

Langkah pasukan yang kini ditangani Gennaro Gattuso terhenti secara dramatis. Mereka kalah dari Bosnia Herzegovina dalam duel sengit yang harus ditentukan lewat adu penalti.

Padahal, harapan sempat membumbung tinggi saat Italia membuka keunggulan lebih dulu di babak pertama. Gol dari Moise Kean membuat Azzurri unggul 1-0 hingga turun minum.

Namun, situasi berubah drastis di babak kedua saat Bosnia Herzegovina bangkit memberikan tekanan. Haris Tabakovic sukses mencetak gol penyeimbang yang membuat skor menjadi 1-1 hingga waktu normal berakhir.

Petaka bagi Italia sebenarnya sudah mulai terlihat sejak akhir babak pertama. Bek andalan Alessandro Bastoni harus meninggalkan lapangan lebih cepat setelah menerima kartu merah langsung.

Bermain dengan 10 orang jelas menjadi pukulan telak bagi Italia dalam laga sepenting ini. Kondisi tersebut membuat permainan mereka kehilangan keseimbangan dan memberi ruang bagi lawan untuk berkembang.

Selepas pertandingan, Gattuso mencoba tetap tegar di tengah kekecewaan mendalam. Ia memberikan pembelaan terhadap para pemain yang dinilainya sudah berjuang maksimal di atas lapangan.

"Para pemain ini tidak pantas menerima ini, atas usaha, cinta, dan tekad mereka. Kami memiliki tiga peluang, dan sebagian besar umpan silang mereka hampir tidak menyentuh kami," kata Gattuso dikutip dari RAI Sport.

Artikel Terkait
Diplomasi Bola Makin Serius! Persib Bandung Jadi Senjata Baru Indonesia di Panggung Dunia Bersama Kemenlu RI - Image
Sepak Bola Indonesia

Diplomasi Bola Makin Serius! Persib Bandung Jadi Senjata Baru Indonesia di Panggung Dunia Bersama Kemenlu RI

01 April 2026, 14.32 WIB

Skuad PSM Makassar Laris Manis! Dua Bintang Rp11,29 Miliar Libatkan Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta - Image
Sepak Bola Indonesia

Skuad PSM Makassar Laris Manis! Dua Bintang Rp11,29 Miliar Libatkan Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta

01 April 2026, 14.29 WIB

Jadwal Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026, Italia dan Irak Selangkah Lagi Lolos! - Image
Sepak Bola Dunia

Jadwal Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026, Italia dan Irak Selangkah Lagi Lolos!

01 April 2026, 03.36 WIB

Terpopuler

1

Marion Jola Terjun ke Dunia Lawak, Jadi Merasa Tidak Cantik?

2

Serap Aspirasi Warga, Wakil Ketua DPRD Bandung Rieke Dorong Pelatihan hingga Penanganan Sampah Terpadu

3

Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 1 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

4

Ramalan Zodiak Leo 1 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

5

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 1 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

6

Ramalan Zodiak Gemini 1 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

7

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 1 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

8

Ramalan Zodiak Aries 1 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

9

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 1 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

10

Jarang Ribut, 7 Cara Efektif Menjaga Hubungan Jarak Menengah agar Tetap Harmonis dan Penuh Kepercayaan

