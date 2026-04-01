Moch. Rizky Pratama Putra
01 April 2026, 14.32 WIB

Diplomasi Bola Makin Serius! Persib Bandung Jadi Senjata Baru Indonesia di Panggung Dunia Bersama Kemenlu RI

Suasana Graha Persib saat menerima kunjungan diplomat Kemenlu RI dalam diskusi diplomasi sepak bola. (Dok. Persib) - Image

Suasana Graha Persib saat menerima kunjungan diplomat Kemenlu RI dalam diskusi diplomasi sepak bola. (Dok. Persib)

JawaPos.com — Sepak bola kembali menunjukkan perannya yang lebih luas dari sekadar olahraga kompetitif. Kali ini, Persib Bandung menjadi pusat perhatian dalam upaya diplomasi Indonesia yang lebih modern dan humanis.

Persib Bandung menerima kunjungan peserta pendidikan dan pelatihan Sekolah Staf dan Pimpinan Kementerian Luar Negeri (Sesparlu) Angkatan ke-78 di Graha Persib, Jalan Sulanjana No. 17, Kota Bandung, Selasa, 31 Maret 2026.

Kunjungan ini bukan sekadar agenda formal, melainkan membuka ruang diskusi strategis antara dunia olahraga dan diplomasi.

Pertemuan tersebut menghadirkan perspektif baru tentang bagaimana sepak bola bisa menjadi alat komunikasi global yang efektif.

Dalam suasana hangat, kedua pihak berdiskusi tentang potensi besar olahraga ini sebagai medium diplomasi modern yang relevan dengan perkembangan zaman.

Atmosfer diskusi terasa semakin hidup saat membahas kekuatan basis suporter Persib Bandung. Dukungan Bobotoh yang militan dinilai sebagai modal sosial penting dalam membangun koneksi lintas budaya di level internasional.

Hal itu tercermin nyata setiap laga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api yang selalu dipenuhi energi kolektif masyarakat.

Stadion tersebut bukan hanya arena pertandingan, tetapi juga ruang interaksi budaya yang memperkuat identitas kota.

Persib Bandung juga dinilai berperan besar dalam membentuk citra Bandung sebagai kota kreatif dan dinamis. Klub ini tidak hanya berorientasi pada prestasi di lapangan, tetapi aktif membangun ekosistem kolaboratif lintas sektor.

Mulai dari industri kreatif hingga pengembangan komunitas, Persib Bandung terus memperluas pengaruhnya.

