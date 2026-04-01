Skuad PSM Makassar Laris Manis! Dua Bintang Rp11,29 Miliar Libatkan Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta

JawaPos.com — Bursa transfer awal musim 2026/2027 mulai memanas dengan kabar mengejutkan dari skuad PSM Makassar. Dua pemain asing mereka kini jadi komoditas panas dan menarik perhatian klub-klub besar, termasuk Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta.

Total nilai pasar keduanya menyentuh Rp11,29 miliar dan membuat persaingan perebutan tanda tangan makin sengit. Situasi ini menempatkan Persib Bandung dan Bali United ikut dalam radar perburuan pemain.

Dua nama yang dimaksud adalah Victor Luiz dan Aloisio Neto, yang sama-sama tampil impresif bersama Pasukan Ramang. Performa konsisten keduanya membuat banyak klub tergoda untuk mengamankan jasa mereka musim depan.

Victor Luiz

Victor Luiz menjadi nama pertama yang ramai diperbincangkan di bursa transfer. Bek kiri asal Brasil itu kini masuk radar tiga tim besar yakni Persib Bandung, Persebaya Surabaya, dan Persija Jakarta.

Kabar tersebut diungkap oleh akun fanbase @highlight_psm pada Selasa (24/3/2026). Dalam unggahannya tertulis, “VICTOR LUIZ MASUK RADAR TIGA TIM BESAR SUPER LEAGUE.”

“Victor Luiz adalah bek sayap kiri PSM Makassar yang masih memiliki kontrak bersama tim Pasukan Ramang hingga 30 Juni 2026,” tulis akun tersebut. Situasi kontrak ini membuat peluang transfer terbuka sangat lebar bagi klub peminat.

“Apakah PSM akan tetap mempertahankan atau melepas dimusim depan?” lanjut unggahan tersebut. Pertanyaan itu kini jadi perhatian besar publik sepak bola nasional.

Dengan nilai pasar mencapai Rp6,08 miliar, Victor Luiz menjadi salah satu bek kiri paling menjanjikan di Super League. Keunggulannya dalam bertahan dan membantu serangan membuatnya jadi aset berharga.