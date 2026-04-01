Rizka Perdana Putra
01 April 2026, 18.16 WIB

Mengemudi dengan SIM Kedaluwarsa, Mantan Bek Timnas Jerman Jerome Boateng Ditangkap

Jerome Boateng. (Dok. Instagram/@jeromeboateng)

JawaPos.com - Kasus hukum kembali mengakrabi Jerome Boateng, mantan bek timnas Jerman yang pernah membela Bayern Munchen dan Manchester City. Boateng yang tiga kali tampil di Piala Dunia, termasuk saat juara pada edisi 2014, ditangkap polisi setelah mengemudi tanpa SIM. Penangkapan terjadi setelah Boateng melanggar peraturan lalu lintas.

Seperti dilansir Bild, SIM Boateng sudah kedaluwarsa sejak Oktober 2025. Pria 37 tahun itu pun terancam hukuman penjara karena sudah dua kali melakukan pelangaran lalu lintas. ”Kasusnya (Boateng) sedang diselidiki untuk menentukan apakah hukuman penjara bisa diberlakukan,” tulis Bild.

Lima tahun lalu, Boateng dihukum membayar EUR 1,8 juta (Rp 35,14 miliar), kompensasi tertinggi di pengadilan wilayah Munchen, karena dugaan menyerang mantan pacarnya hingga meninggal. Pengadilan memutuskan bahwa mantan pacar Boateng meninggal karena bunuh diri alih-alih korban tindak kekerasan.

