Mengemudi dengan SIM Kedaluwarsa, Mantan Bek Timnas Jerman Jerome Boateng Ditangkap

JawaPos.com - Kasus hukum kembali mengakrabi Jerome Boateng, mantan bek timnas Jerman yang pernah membela Bayern Munchen dan Manchester City. Boateng yang tiga kali tampil di Piala Dunia, termasuk saat juara pada edisi 2014, ditangkap polisi setelah mengemudi tanpa SIM. Penangkapan terjadi setelah Boateng melanggar peraturan lalu lintas.

Seperti dilansir Bild, SIM Boateng sudah kedaluwarsa sejak Oktober 2025. Pria 37 tahun itu pun terancam hukuman penjara karena sudah dua kali melakukan pelangaran lalu lintas. ”Kasusnya (Boateng) sedang diselidiki untuk menentukan apakah hukuman penjara bisa diberlakukan,” tulis Bild.

