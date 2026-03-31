M Shofyan Dwi Kurniawan
01 April 2026, 01.15 WIB

Fabrizio Romano Sebut Newcastle Menyadari Keinginan Sandro Tonali untuk Pergi

Sandro Tonali jadi incara Juventus. (Dok. @sandrotonali/Instagram)

JawaPos.com - Masa depan Sandro Tonali di Newcastle United kembali menjadi sorotan menjelang dibukanya bursa transfer musim panas.

Beberapa bulan sebelum jendela transfer resmi dimulai, gelandang asal Italia itu sudah terus dikaitkan dengan kemungkinan hengkang dari St James Park. Manchester United, Manchester City, dan Arsenal disebut-sebut menjadi klub yang memantau situasinya.

Kini, melansir Geordie Boot Boys, Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa Newcastle sendiri tampaknya sadar Tonali bisa saja tergoda untuk mencari tantangan baru.

Dalam sebuah video yang diunggah di YouTube, Romano menyebut bahwa pihak klub sudah memperkirakan akan ada pergerakan terkait Tonali pada musim panas ini.

“Newcastle mengharapkan pergerakan seputar Tonali musim panas ini dan Newcastle tahu bahwa pemain tersebut mungkin terbuka untuk mencari pengalaman baru.”

Romano juga menambahkan bahwa Manchester United sudah mulai bergerak lebih dulu dibanding para pesaingnya.

“Beberapa kontak telah terjadi antara Manchester United dan kubu Sandro Tonali.”

Jika melihat situasinya, kabar ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Pada November lalu, Tonali sendiri sempat memberi sinyal bahwa dirinya tidak menutup kemungkinan untuk melanjutkan karier di klub lain.

“Jika Anda memiliki pilihan untuk masa depan Anda di tim lain, Anda perlu memikirkan segala hal dalam sepak bola.”

Pernyataan itu tentu membuat banyak fans Newcastle mulai khawatir. Apalagi, Tonali sempat diproyeksikan menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang klub setelah direkrut dari AC Milan.

Namun, dibanding musim lalu, performa Tonali kali ini memang dinilai tidak terlalu konsisten. Karena itu, ada anggapan bahwa Newcastle mungkin tidak akan terlalu memaksakan diri untuk mempertahankannya jika sang pemain benar-benar ingin pergi.

Manchester United tampaknya menjadi kandidat terdepan jika Tonali tersedia di pasar. Namun, Newcastle diyakini tidak akan melepasnya dengan harga murah.

Editor: Edi Yulianto
