M Shofyan Dwi Kurniawan
01 April 2026, 04.07 WIB

Roberto Martinez Sebut Cristiano Ronaldo Masih Jadi Pemain Kunci bagi Portugal

Cristiano Ronaldo fokus pemulihan cedera. (Instagram/@cristiano)

JawaPos.com - Cristiano Ronaldo mungkin sudah memasuki usia 41 tahun, tetapi Roberto Martinez menegaskan bahwa sang megabintang masih menjadi bagian penting dari tim nasional Portugal.

Ronaldo saat ini sedang absen karena mengalami masalah hamstring. Cedera tersebut membuatnya tidak tampil dalam laga pemanasan Piala Dunia melawan Meksiko dan Amerika Serikat.

Melansir ESPN, meski begitu, Martinez tidak ragu menegaskan bahwa pengaruh Ronaldo di dalam tim tetap sangat besar.

"Cristiano adalah kapten kami, panutan, dan pemain yang memiliki semangat juang yang tinggi," kata Martinez.

"Dia bukan hanya pemain berusia 41 tahun; dia adalah pemain yang haus akan peningkatan setiap hari. Dia membuktikan dirinya sebagai kapten teladan dan inspirasi bagi para pemain muda, seseorang yang menunjukkan jalan dan mewujudkan nilai-nilai kita."

Bukan cuma soal kepemimpinan, Martinez juga menilai kontribusi Ronaldo di lapangan masih sangat nyata.

"Dan di lapangan, dia telah mencetak 25 gol dalam 30 pertandingan terakhir. Kami menilai para pemain setiap hari, sesi demi sesi, dan standar di tim nasional adalah yang tertinggi untuk semua orang."

Kondisi Ronaldo sempat menjadi perhatian setelah ia mengalami masalah otot saat bermain untuk Al Nassr pada 28 Februari. Namun, Martinez memastikan bahwa cedera tersebut tidak terlalu serius.

"Dia mengalami cedera ringan dan kemungkinan akan kembali bermain dan berlatih minggu depan," katanya. "Ini bukan sesuatu yang serius. Cristiano adalah kapten kami; dia pemain yang sangat penting. Dia adalah kapten kami di Nations League dan memainkan peran besar di sepertiga akhir lapangan tim, pergerakan di dalam kotak penalti."

Peran Ronaldo memang sulit digantikan. Selain menjadi pemimpin di ruang ganti, ia juga masih menjadi ancaman utama di lini depan Portugal.

Sejak menjalani debut pada 2003, Ronaldo telah mencetak 143 gol dalam 226 penampilan bersama Portugal. Catatan itu membuatnya menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa tim nasional pria Portugal.

Dengan Piala Dunia berikutnya yang berpotensi menjadi turnamen keenamnya, Ronaldo juga berpeluang mencatat sejarah baru. Jika tampil, ia akan menjadi pemain pertama yang memimpin Portugal dalam enam edisi Piala Dunia.

