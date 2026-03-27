Putra Cristiano Ronaldo Jalani Latihan Bersama Akademi Real Madrid

JawaPos.com – Nama Cristiano Ronaldo Jr. kembali menjadi sorotan setelah dikabarkan mengikuti sesi latihan bersama akademi Real Madrid.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (27/3), Pemain muda berusia 15 tahun tersebut menjalani uji coba bersama tim Cadete A di Valdebebas. Langkah ini disebut sebagai peluang awal untuk bergabung dengan akademi terkenal La Fábrica.

Kehadiran Cristiano Ronaldo Jr. di Madrid memunculkan nuansa simbolis yang kuat bagi publik sepak bola.

Cristiano Ronaldo Jr. berpotensi mengikuti jejak sang ayah, Cristiano Ronaldo, yang pernah mencetak sejarah besar di klub tersebut. Hal ini membuat perhatian publik semakin tertuju pada perkembangan kariernya.

Sebelumnya, Cristiano Ronaldo Jr. telah menimba pengalaman di berbagai akademi elite Eropa. Ia pernah berada di lingkungan Manchester United dan Juventus. Saat ini, ia juga mengembangkan kemampuannya di akademi Al-Nassr.

Dalam sesi latihan tersebut, Cristiano Ronaldo Jr. dimainkan sebagai pemain sayap. Ia menunjukkan kemampuan menyerang yang dinilai cukup menjanjikan oleh pengamat. Performa tersebut disebut mampu meninggalkan kesan positif selama masa uji coba.

Di level internasional, Cristiano Ronaldo Jr. telah memilih membela tim nasional Portugal kelompok usia muda.

Cristiano Ronaldo Jr. bahkan telah menjalani debut bersama tim U-15 dan mulai membangun identitas permainannya sendiri. Hal ini menandakan bahwa ia tengah memasuki fase penting dalam perkembangan kariernya.

Kabar uji coba ini juga memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan hubungan kembali keluarga Ronaldo dengan Madrid. Meski sang ayah masih terikat kontrak dengan Al-Nassr, isu tersebut tetap menarik perhatian publik.