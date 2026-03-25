Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Julio Sipahutar
25 Maret 2026, 23.26 WIB

Portugal Tanpa Cristiano Ronaldo Hadapi Meksiko dan AS, Roberto Martinez Siapkan Eksperimen

Pemain Timnas Portugal. (Dok. X/@bt3) - Image

Pemain Timnas Portugal. (Dok. X/@bt3)

 JawaPos.com - Pelatih tim nasional Portugal, Roberto Martinez, bersiap melakukan eksperimen taktik menjelang laga uji coba melawan Meksiko dan Amerika Serikat. Langkah ini terpaksa diambil menyusul absennya penyerang utaman Al Nassr, Cristiano Ronaldo, akibat cedera otot.

Selama ini, berkembang wacana di kalangan pencinta sepak bola bahwa Selecao das Quinas justru mampu tampil lebih kolektif tanpa kehadiran Ronaldo.

Kini, hanya tiga bulan sebelum putaran final Piala Dunia keenamnya dimulai, Martinez harus membuktikan hipotesis tersebut. Ia akan memimpin skuadnya melangkah ke "ruang gelap" tanpa sang kapten saat menghadapi dua tim tuan rumah Amerika Utara.

"Piala Dunia tidak berisiko baginya. Ini hanya cedera otot ringan. Dia akan kembali dalam satu atau dua pekan, ini bukan periode yang lama. Dia telah menunjukkan kondisi fisik yang optimal," ujar Martinez dikutip melalui laman Marca, Rabu (25/3).

Meski Portugal pernah menang telak saat Ronaldo absen melawan Armenia di kualifikasi lalu, statistik mencatat kontribusi sang megabintang tetap krusial. Sebelum pekan terakhir kualifikasi, Ronaldo menyumbang lima dari total 11 gol yang dicetak Portugal.

"Ia adalah elemen kunci bagi kami. Cristiano merupakan kapten teladan. Hasrat dan pengalamannya menginspirasi semua orang serta menjaga kohersi tim, terutama dalam laga-laga sulit," ucap Martinez.

Krisis Lini Depan

Pernyataan Martinez sekaligus menegaskan pilihannya untuk tetap mengandalkan Ronaldo, berbeda dengan langkah pendahulunya, Fernando Santos, yang sempat memarkir sang pemain di Piala Dunia Qatar demi memberikan panggung bagi Goncalo Ramos.

Namun, Ramos sendiri tengah mengalami periode sulit di Paris Saint-Germain. Meskipun mencatatkan 10 gol dalam 22 laga bersama timnas, ia sulit menembus skuad utama pilihan Luis Enrique di level klub. Musim ini, Ramos hanya 12 kali menjadi starter dari 38 pertandingan.

Situasi ini menyingkap tabir masalah regenerasi di lini serang Portugal. Di tengah kelimpahan talenta di lini tengah dan belakang, Portugal seakan kehilangan sentuhan dalam mencetak penyerang tengah kelas dunia.

Nama-nama seperti Andre Silva, Vitinha, hingga Fabio Silva belum mampu memenuhi ekspektasi. Sementara itu, talenta muda Anisio Cabral masih dalam tahap pematangan di bawah asuhan Jose Mourinho di Benfica.

Panggilan untuk Paulinho

Kondisi semakin pelik setelah Rafael Leao juga dibekap cedera. Tanpa banyak pilihan untuk posisi nomor 9, Martinez akhirnya memanggil kembali Paulinho.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Bek Arsenal Riccardo Calafiori Ungkap Kedekatan dengan Gennaro Gattuso Jelang Laga Krusial Timnas Italia di Piala Dunia 2026 - Image
Sepak Bola Dunia

Bek Arsenal Riccardo Calafiori Ungkap Kedekatan dengan Gennaro Gattuso Jelang Laga Krusial Timnas Italia di Piala Dunia 2026

25 Maret 2026, 23.17 WIB

Lionel Messi Lampaui Rekor Pele, Torehkan 71 Gol Tendangan Bebas Bersejarah di Inter Miami CF - Image
Sepak Bola Dunia

Lionel Messi Lampaui Rekor Pele, Torehkan 71 Gol Tendangan Bebas Bersejarah di Inter Miami CF

25 Maret 2026, 23.01 WIB

Timnas Portugal Tanpa Cristiano Ronaldo di Jeda Internasional pada Maret - Image
Sepak Bola Dunia

Timnas Portugal Tanpa Cristiano Ronaldo di Jeda Internasional pada Maret

22 Maret 2026, 03.56 WIB

Terpopuler

1

Telinga Sering Berdering? Hati-Hati Kondisi Tinnitus, Tidak Bisa Diobati karena Dampak dari Kelainan Lain

2

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

3

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

4

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

5

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

6

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

7

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

8

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

9

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

10

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore