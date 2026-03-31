5 Shio Ini Diprediksi Bakal Meraih Kesuksesan di Usia 30an, Apakah Kamu Salah Satunya?

JawaPos.com - Setiap orang memiliki jalannya masing-masing dalam meraih kesuksesan dan kemapanan hidup.
Walau tidak ada yang bisa memastikan kapan kesuksesan akan datang, usaha dan doa tetap menjadi kunci utama.
Bagi mereka yang percaya pada ramalan dan keberuntungan, beberapa shio diyakini memiliki peluang lebih besar untuk meraih kemapanan pada usia tertentu.
Menurut astrologi Tionghoa, ada shio-shio tertentu yang membawa energi keberuntungan lebih tinggi dalam menapaki puncak kejayaan saat usia matang.
Keberhasilan mereka bukan semata karena hoki, tetapi juga karena sifat alami yang gigih, pantang menyerah, dan cerdas dalam melihat peluang.
Berdasarkan astrologi Tionghoa, lima shio ini diprediksi memiliki perjalanan hidup yang dipenuhi keberuntungan, khususnya dalam hal keuangan dan karier, mulai dari usia 30 hingga 60 tahun.
Mereka berpotensi meraih kekayaan sekaligus menikmati kehidupan yang stabil berkat kerja keras, ketekunan, dan hoki yang berpihak.
Di usia 30-an, mereka mulai menuai hasil dari kerja kerasnya, di usia 40–50-an kesuksesan mereka semakin kokoh, dan memasuki usia 60 tahun, hidup mereka penuh kemapanan dan kesejahteraan.
Mengutip dari kanal YouTube Naura Kom, berikut lima shio yang diprediksi akan meraih kesuksesan dan kemapanan luar biasa antara usia 30 hingga 60 tahun, dengan kekayaan yang sulit ditandingi menurut astrologi Tionghoa.
Shio Naga dikenal sebagai simbol keberanian, kebijaksanaan, dan keagungan. Mereka memiliki semangat kepemimpinan yang kuat dan selalu memiliki visi besar dalam hidup.
Orang-orang yang lahir di bawah naungan shio ini biasanya memiliki ambisi yang tinggi dan tidak mudah puas dengan pencapaian kecil.
Saat memasuki usia 30 hingga 60 tahun, shio Naga cenderung sudah menemukan jalur karier atau bisnis yang benar-benar sesuai dengan potensinya.
Dengan sifat pantang menyerah dan keberanian mereka dalam mengambil risiko, tidak heran jika mereka mampu meraih kesuksesan besar dan membangun kehidupan yang mapan.