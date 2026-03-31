David Beckham Dukung Michael Carrick Sebagai Pelatih Manchester United Musim Depan

JawaPos.com - David Beckham percaya Manchester United akan membuat keputusan yang tepat jika menunjuk Michael Carrick sebagai manajer permanen musim depan.

Carrick saat ini masih berstatus sebagai pelatih interim, tetapi performanya sejauh ini cukup meyakinkan. Dari 10 pertandingan yang dipimpinnya, ia berhasil membawa Manchester United meraih tujuh kemenangan.

Hasil itu membuat Setan Merah berada dalam posisi yang sangat baik untuk mengamankan tiket ke Liga Champions. Tak heran jika nama Carrick kini disebut sebagai kandidat utama untuk mendapatkan jabatan secara permanen.

Melansir Teamtalk, Beckham pun mengaku terkesan dengan perubahan yang terjadi di klub dalam beberapa bulan terakhir.

“Ya, harus saya akui, beberapa bulan terakhir jauh lebih nyaman daripada 10 tahun terakhir, jujur saja,” kata Beckham.

“Masa-masa itu memang berat. Tapi saya rasa Michael punya pengalaman. Saya rasa dia memiliki ketenangan yang dibawanya ke klub ini.”

Menurut Beckham, salah satu keunggulan terbesar Carrick adalah pemahamannya terhadap identitas Manchester United. Sebagai mantan pemain dan pelatih di klub, Carrick dianggap tahu betul seperti apa filosofi permainan yang seharusnya diterapkan.

“Dia mengenal klub ini. Dia mengenal para pemainnya. Dia tahu cara bermain Manchester United dan bagaimana seharusnya Manchester United bermain.”

Beckham juga menilai Carrick memiliki karakter yang pas untuk memimpin tim besar seperti Manchester United. Bukan hanya soal taktik, tetapi juga cara bersikap di pinggir lapangan.

“Saya selalu menyukai Michael sebagai pelatih. Saat Anda melihatnya, ada ketenangan dalam dirinya.”

“Di sisi lapangan, ada, saya tidak ingin mengatakan keanggunan karena saya tidak yakin itu kata yang tepat, tetapi ada keanggunan dalam caranya bersikap, baik itu cara dia merayakan, maupun cara dia marah.”