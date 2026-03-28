Tak Goyah, Casemiro Tetap Tinggalkan Manchester United Akhir Musim Ini

JawaPos.com – Casemiro menepis anggapan untuk membatalkan keputusannya meninggalkan Manchester United di akhir musim 2025/2026, apalagi setelah kabar bahwa pemain berusia 34 tahun ini tidak akan memperpanjang masa baktinya di Old Trafford

Jendral lapangan tengah veteran milik Setan Merah tersebut kembali tampil gemilang di bawah asuhan Michael Carrick, yang sukses membawa Man United menemukan kepercayaan dirinya kembali. Casemiro mencetak dua gol dalam tiga laga terakhirnya di Liga Inggris

Namun, Man United mengumumkan Casemiro akan meninggalkan klub pada Januari 2026. Keputusan itu diambil akibat kontraknya berakhir setelah empat musim di Kota Manchester dan lebih dari 150 penampilan bersama Setan Merah.

Berbicara setelah bermain dalam kekalahan Brasil 2–1 melawan Prancis dalam uji coba jeda internasional bulan ini, seperti yang dilaporkan The Athletic, pemain berusia 34 tahun itu mengatakan: "Saya masih sangat menikmati bermain (di Manchester)."

"Rasa sayang yang ditunjukkan para penggemar kepada saya sangat besar. Tapi, saya benar-benar percaya keputusan ini (tidak memperpanjang kontrak) sudah dibuat dan final. Saya yakin akan ada beberapa momen sulit, pertandingan (terakhir) di Manchester United ini."

Casemiro, yang sebelumnya menghabiskan satu dekade bersama Real Madrid, memberikan pujian hangat kepada Carrick dan dampak yang diberikan mantan gelandang tersebut sejak mengambil alih posisi Ruben Amorim sebagai pelatih sementara.

"Yang terpenting, Michael adalah spesialis di posisi saya di lapangan. Dia benar-benar pemain hebat. Itu membuat segalanya jauh lebih mudah (bagi saya di atas lapangan) dan dia selalu berbicara kepada kami."

“Saya merasa kami berada dalam dinamika yang baik saat ini di Manchester dan tujuan saya sekarang adalah membawa klub kembali (bermain) ke Liga Champions (musim 2026/2027)," tutup pesepak bola bernama asli Carlos Henrique Casimiro itu.