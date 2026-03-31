Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
01 April 2026, 04.14 WIB

Barcelona bakal Melepas Dua Pemain Jika Transfer Alessandro Bastoni Terwujud

Alessandro Bastoni masih menjadi perhatian Barcelona. (Istimewa)

JawaPos.com - Barcelona mulai menyusun rencana besar untuk bursa transfer musim panas, dan salah satu fokus utama mereka tampaknya ada di lini belakang.

Direktur olahraga Deco disebut sudah memiliki gambaran soal area mana yang ingin diperkuat. Selain mencari penerus jangka panjang Robert Lewandowski di lini depan, Barcelona juga ingin menambah kekuatan di posisi bek tengah.

Nama yang kini paling sering dikaitkan dengan mereka adalah Alessandro Bastoni. Bek Inter itu dianggap sebagai target ideal untuk memperkuat pertahanan Barcelona, terutama karena kualitasnya dalam membangun serangan dari belakang dan kemampuannya bermain dalam sistem tiga maupun empat bek.

Namun, jika transfer Bastoni benar-benar terwujud, Barcelona kemungkinan harus mengorbankan beberapa pemain untuk memberi ruang di skuad sekaligus menyeimbangkan kondisi finansial mereka.

Melansir Football Espana, salah satu nama yang paling berisiko dilepas adalah Andreas Christensen. Bek asal Denmark itu sebenarnya sempat dikabarkan akan mendapat tawaran kontrak baru dari Barcelona pada Januari lalu. Kabar tersebut cukup mengejutkan mengingat Christensen beberapa kali diganggu masalah cedera.

Meski sudah menerima proposal dari klub, Christensen disebut belum memberikan jawaban. Salah satu alasannya adalah karena tawaran baru itu diduga disertai pemotongan gaji yang cukup besar.

Situasi ini membuat masa depannya semakin tidak pasti. Jika ia tidak menerima kontrak baru, Barcelona bisa saja melepasnya pada musim panas ini agar tidak kehilangan sang pemain secara gratis tahun depan.

Selain Christensen, bek muda Alvaro Cortes juga bisa terdampak jika Bastoni datang. Cortes tampil cukup impresif bersama Barca Athletic musim ini dan bahkan sudah beberapa kali masuk skuad senior. Bek tim nasional U-21 Spanyol itu juga baru mendapatkan kontrak baru hingga 2028.

Namun, kehadiran Bastoni akan membuat persaingan di lini belakang semakin ketat. Jalur Cortes menuju tim utama pun bisa tertutup, setidaknya dalam jangka pendek.

Karena itulah, Barcelona disebut bisa mencari solusi lain untuk Cortes, baik berupa peminjaman maupun transfer permanen agar sang pemain mendapat kesempatan bermain reguler.

Situasi ini semakin masuk akal karena Barcelona juga sudah mendatangkan Juwensley Onstein dari KRC Genk pada Januari lalu. Kehadiran pemain muda tersebut membuat klub punya lebih banyak opsi di sektor pertahanan.

Pada akhirnya, transfer Bastoni tidak hanya soal mendatangkan satu pemain baru. Jika kesepakatan itu benar-benar terjadi, efek dominonya bisa cukup besar bagi beberapa pemain lain di skuad Barcelona.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore