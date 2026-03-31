Barcelona dan Real Madrid Berebut Victor Munoz Jelang Bursa Transfer Musim Panas

JawaPos.com - Victor Munoz kini menjadi salah satu nama yang paling panas dibicarakan di Spanyol. Penyerang Osasuna itu tengah diperebutkan oleh dua raksasa La Liga, Barcelona dan Real Madrid, setelah tampil impresif bersama klub dan tim nasional.

Pemain berusia 21 tahun itu langsung mencuri perhatian ketika mencetak gol hanya sembilan menit setelah menjalani debut internasional melawan Serbia di La Ceramica.

Momen tersebut semakin mengangkat namanya, terutama karena ia menjadi pemain Osasuna pertama dalam waktu lama yang mampu mencetak gol untuk tim nasional.

Saat ini, Munoz masih menjadi idola baru di El Sadar, markas Osasuna. Namun, masa lalunya membuat situasi transfer ini terasa lebih menarik.

Munoz lahir di Barcelona dan sempat menghabiskan masa kecilnya di La Masia. Di sana, ia tumbuh bersama sejumlah pemain yang kini menjadi bagian tim utama Barcelona seperti Alejandro Balde dan Marc Casadó.

Namun, Barcelona memutuskan melepasnya saat ia masih berusia sekitar 14 tahun. Keputusan itu disebut meninggalkan rasa kecewa yang cukup mendalam bagi Munoz dan orang-orang terdekatnya.

Kini, Barcelona justru melihat Munoz sebagai opsi serius untuk memperkuat lini serang mereka. Ia dianggap bisa menjadi alternatif yang lebih murah jika klub memutuskan tidak mempermanenkan Marcus Rashford, yang diperkirakan membutuhkan biaya sekitar EUR 30 juta.

Melansir SPORT, Barcelona kabarnya sedang mempelajari situasi kontrak Munoz dan mencari cara agar bisa bergerak lebih cepat daripada Real Madrid.

Masalahnya, Madrid masih memiliki posisi yang sangat kuat dalam perburuan ini. Los Blancos memegang 50 persen hak atas Munoz dan memiliki klausul pembelian kembali senilai EUR 8 juta yang bisa diaktifkan musim panas ini.

Madrid diyakini sudah berencana menggunakan klausul tersebut agar Munoz bisa ikut pramusim bersama para pemain muda lainnya seperti Endrick dan Nico Paz.

Jika itu terjadi, Barcelona hampir pasti akan kehilangan kesempatan. Namun, Blaugrana masih punya satu celah.