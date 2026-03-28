Debut dan Cetak Gol untuk Timnas Spanyol Kalahkan Serbia, Victor Munoz Ucapkan Terima Kasih ke Ferran Torres

JawaPos.com - Victor Munoz mengucapkan terima kasih kepada Ferran Torres setelah berhasil mencetak gol di laga kemenangan timnas Spanyol melawan Serbia pada laga persahabatan.

Pertandingan yang berakhir dengan skor 3-0 tersebut dimainkan di Estadio de la Ceramica, Sabtu (28/3).

Setelah timnas Spanyol unggul lewat brace dari Mikel Oryazabal di babak pertama, giliran Victor Munoz mencetak gol perdana sekaligus debutnya bersama timnas Spanyol. Golnya pada menit ke-72 merupakan hasil kerja samanya dengan Ferran Torres.

"Saya meminta bola kepada Ferran. Itu umpan yang sulit, tetapi dia melihat saya dan berterima kasih atas umpannya," kata Victor Munoz yang dikutip dari Mundo Deportivo, Sabtu (28/3).

Selain itu, pemain berusia 22 tahun tersebut mengucapkan terima kasih kepada rekan setimnya. Dan yang paling terpenting adalah kepada pelatih timnas Spanyol, Luis de la Fuente yang sudah memberikan kesempatan untuk debut.

"Saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan setim dan pelatih. Semuanya berjalan sempurna,” ujar Victor Munoz.

Para pemain-pemain berkualitas di timnas Spanyol membuat Victor Munoz bisa menjalani debutnya dengan sempurna. "Sangat mudah karena dikelilingi oleh para pemain ini. Mereka membuat segalanya sangat mudah bagi saya karena mereka telah membantu saya sejak awal," imbuh pemain kelahiran Barcelona tersebut.

Bagi Victor Munoz, debutnya bersama timnas Spanyol hanyalah masalah waktu dan hasil kerja keras. Selain itu, Osasuna juga punya peran besar dalam peningkatan performanya di musim ini.