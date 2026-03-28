Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
28 Maret 2026, 19.40 WIB

Debut dan Cetak Gol untuk Timnas Spanyol Kalahkan Serbia, Victor Munoz Ucapkan Terima Kasih ke Ferran Torres

Victor Munoz debut dan cetak gol bersama timnas Spanyol. (Instagram/@sefutbol)

JawaPos.com - Victor Munoz mengucapkan terima kasih kepada Ferran Torres setelah berhasil mencetak gol di laga kemenangan timnas Spanyol melawan Serbia pada laga persahabatan.

Pertandingan yang berakhir dengan skor 3-0 tersebut dimainkan di Estadio de la Ceramica, Sabtu (28/3).

Setelah timnas Spanyol unggul lewat brace dari Mikel Oryazabal di babak pertama, giliran Victor Munoz mencetak gol perdana sekaligus debutnya bersama timnas Spanyol. Golnya pada menit ke-72 merupakan hasil kerja samanya dengan Ferran Torres.

"Saya meminta bola kepada Ferran. Itu umpan yang sulit, tetapi dia melihat saya dan berterima kasih atas umpannya," kata Victor Munoz yang dikutip dari Mundo Deportivo, Sabtu (28/3).

Selain itu, pemain berusia 22 tahun tersebut mengucapkan terima kasih kepada rekan setimnya. Dan yang paling terpenting adalah kepada pelatih timnas Spanyol, Luis de la Fuente yang sudah memberikan kesempatan untuk debut.

"Saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan setim dan pelatih. Semuanya berjalan sempurna,” ujar Victor Munoz.

Para pemain-pemain berkualitas di timnas Spanyol membuat Victor Munoz bisa menjalani debutnya dengan sempurna. "Sangat mudah karena dikelilingi oleh para pemain ini. Mereka membuat segalanya sangat mudah bagi saya karena mereka telah membantu saya sejak awal," imbuh pemain kelahiran Barcelona tersebut.

Bagi Victor Munoz, debutnya bersama timnas Spanyol hanyalah masalah waktu dan hasil kerja keras. Selain itu, Osasuna juga punya peran besar dalam peningkatan performanya di musim ini.

"Hanya masalah waktu sebelum semuanya berjalan sesuai rencana dengan konsistensi dan kerja keras. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa saya kendalikan. Tapi ini juga berkat Osasuna, karena telah memberi saya kesempatan untuk bermain dengan leluasa," pungkas Victor Munoz.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Kiper Barcelona Joan Garcia Harus Tunda Momen Debut Bareng Timnas Spanyol - Image
Sepak Bola Dunia

Kiper Barcelona Joan Garcia Harus Tunda Momen Debut Bareng Timnas Spanyol

28 Maret 2026, 02.46 WIB

Eks Pelatih Timnas Spanyol Robert Moreno Dituduh Pakai ChatGPT, Ini Klarifikasinya! - Image
Sepak Bola Dunia

Eks Pelatih Timnas Spanyol Robert Moreno Dituduh Pakai ChatGPT, Ini Klarifikasinya!

27 Januari 2026, 12.54 WIB

Rekor Timnas Spanyol! Nirkalah 31 Pertandingan Resmi, Luis De la Fuente Samai Roberto Mancini Jelang Piala Dunia 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Rekor Timnas Spanyol! Nirkalah 31 Pertandingan Resmi, Luis De la Fuente Samai Roberto Mancini Jelang Piala Dunia 2026

19 November 2025, 14.47 WIB

Terpopuler

1

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

2

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

3

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

4

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

5

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

6

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

7

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

8

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

9

5 Weton Ini Disebut Tibo Dunyo, Harta Kekayaannya Tak Habis Tujuh Turunan

10

Ini Alasan John Herdman Pilih Jens Raven Gantikan Mauro Zijlstra untuk Hadapi Bulgaria

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore