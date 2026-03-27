M Shofyan Dwi Kurniawan
28 Maret 2026, 02.46 WIB

Kiper Barcelona Joan Garcia Harus Tunda Momen Debut Bareng Timnas Spanyol

Joan Garcia. (Dok. Instagram/@_joangarcia)

JawaPos.com - Debut Joan Garcia bersama tim nasional senior Spanyol tampaknya masih harus ditunda. Momen yang sudah dinanti itu belum juga tiba, meski sang kiper sudah mendapatkan panggilan perdananya.

Dalam laga persahabatan melawan Serbia, pelatih Luis de la Fuente memutuskan untuk tidak memasukkan nama Garcia ke dalam skuad akhir. Alhasil, kiper Barcelona berusia 24 tahun itu hanya akan hadir di stadion Estadio de La Ceramica tanpa kesempatan turun ke lapangan.

Situasi ini sebenarnya cukup bisa dimaklumi. De la Fuente membawa total 27 pemain, termasuk empat penjaga gawang. Dari jumlah tersebut, satu nama memang harus dicoret sebelum pertandingan dimulai, dan Garcia jadi yang harus mengalah.

Melansir Barc Universal, tiga kiper yang dipilih untuk pertandingan ini adalah Unai Simon, David Raya, dan Alex Remiro. Nama terakhir bahkan tengah dikaitkan sebagai target Barcelona, menambah sedikit “drama” di balik keputusan ini.

Bagi Garcia, ini jelas bukan akhir dari segalanya. Kesempatan masih terbuka lebar. Ia berpeluang menjalani debut pada laga berikutnya saat Spanyol menghadapi Mesir, Selasa mendatang.

Menariknya, pertandingan itu akan digelar di Stadion RCDE, markas lama RCD Espanyol. Tempat yang punya cerita tersendiri bagi Garcia, terutama setelah ia sempat mendapat sambutan kurang bersahabat dari fans saat kembali ke sana dengan seragam Barcelona di awal musim La Liga.

Jadi, untuk sekarang, Garcia mungkin cuma jadi penonton. Tapi kalau semua berjalan sesuai rencana, pekan depan bisa jadi panggung yang akhirnya ia tunggu-tunggu.

