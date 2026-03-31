M Shofyan Dwi Kurniawan
01 April 2026, 03.43 WIB

Selain Nico Paz, Real Madrid Berencana Memulangkan Victor Munoz

Victor Munoz debut dan cetak gol bersama timnas Spanyol. (Instagram/@sefutbol)

 
 

JawaPos.com - Real Madrid tampaknya belum selesai dengan rencana memulangkan para mantan pemain akademinya. Setelah nama Nico Paz terus dikaitkan dengan kepulangan ke Santiago Bernabeu, kini Victor Munoz juga masuk dalam daftar pemain yang ingin dibawa kembali.

Sejak awal musim, Nico Paz memang menjadi salah satu topik panas di Madrid. Gelandang serang asal Argentina itu tampil impresif bersama Como dan terus menunjukkan perkembangan pesat.

Real Madrid dikabarkan bisa memulangkannya dengan biaya sekitar GBP 7,7 juta, angka yang terasa sangat murah mengingat nilai pasarnya saat ini disebut sudah mencapai sekitar GBP 55 juta.

Namun, Paz bukan satu-satunya pemain jebolan akademi yang sedang dipantau untuk kembali ke ibu kota Spanyol.

Melansir Sports Mole, Real Madrid juga ingin membawa pulang Victor Munoz pada bursa transfer musim panas mendatang.

Pemain sayap kiri berusia 22 tahun itu menikmati musim yang sangat solid bersama Osasuna. Dalam 31 penampilan, Munoz mencatatkan enam gol dan lima assist, angka yang cukup mengesankan untuk pemain muda yang baru menjalani musim penuh di level tertinggi.

Real Madrid sebenarnya baru menjual Munoz ke Osasuna musim panas lalu dengan nilai sekitar GBP 4,3 juta. Namun, mereka mempertahankan 50 persen hak atas sang pemain, langkah yang kini terlihat sangat cerdas.

Situasi Munoz semakin menarik karena ia baru saja mendapatkan panggilan pertamanya ke tim nasional senior Spanyol selama jeda internasional kali ini. Artinya, nilainya terus meningkat dan ketertarikan terhadapnya pun semakin besar.

Real Madrid disebut memiliki klausul pembelian kembali senilai GBP 7 juta dan siap mengaktifkannya dalam waktu dekat. Jumlah itu jauh lebih rendah dibanding nilai pasar Munoz yang saat ini diperkirakan sudah menyentuh GBP 17 juta.

Meski begitu, kepulangan Munoz belum tentu berarti ia akan langsung masuk skuad utama untuk musim depan. Laporan yang beredar menyebutkan bahwa sang pemain akan mengikuti pramusim bersama Real Madrid sebelum klub memutuskan langkah berikutnya.

Ada kemungkinan besar Munoz justru akan dijual lagi demi menghasilkan keuntungan cepat. Dengan banyaknya pemain berkualitas di lini depan Real Madrid, peluangnya untuk mendapatkan menit bermain reguler memang tidak akan mudah.

Dalam situasi seperti ini, Real Madrid bisa saja memanfaatkan momentum. Mereka memulangkan Munoz dengan harga murah, lalu menjualnya kembali dengan nilai yang jauh lebih tinggi.

Artikel Terkait
Barcelona dan Real Madrid Berebut Victor Munoz Jelang Bursa Transfer Musim Panas - Image
Sepak Bola Dunia

Barcelona dan Real Madrid Berebut Victor Munoz Jelang Bursa Transfer Musim Panas

01 April 2026, 00.35 WIB

Debut dan Cetak Gol untuk Timnas Spanyol Kalahkan Serbia, Victor Munoz Ucapkan Terima Kasih ke Ferran Torres - Image
Sepak Bola Dunia

Debut dan Cetak Gol untuk Timnas Spanyol Kalahkan Serbia, Victor Munoz Ucapkan Terima Kasih ke Ferran Torres

28 Maret 2026, 19.40 WIB

Real Madrid Ingin Pulangkan Victor Munoz ke Bernabeu, Siap Aktifkan Klausul Buyback - Image
Sepak Bola Dunia

Real Madrid Ingin Pulangkan Victor Munoz ke Bernabeu, Siap Aktifkan Klausul Buyback

29 Januari 2026, 22.59 WIB

Terpopuler

1

4 Zodiak yang Tidak Pernah Bisa Santai Saat Liburan. Selalu Ada yang Mengganjal di Pikiran

2

Bikin Gemas! Jaemin NCT Kirim Truk Makanan untuk Namgoong Min, Bukti Kedekatan Mereka

3

Bak Ketiban Durian Runtuh, 3 Zodiak Ini Bakal jadi Kaya Raya pada April 2026

4

4 Zodiak yang Perlu Waktu Lama untuk Menikah,Membangun Keluarga Bukanlah Prioritas Utama di Kehidupan Mereka Sekarang

5

Ramalan Keuangan dan Karier Zodiak Besok Kamis 2 April 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces

6

Marc Cucurella Meledak! Tuduh Wasit Paul Tierney Tak Hormati Chelsea dalam Insiden Huddle Kontroversial

7

Chelsea Kunci Cole Palmer! Harga Selangit Bikin Manchester United Gigit Jari

8

5 Kebiasaan Dalam Hubungan Percintaan yang Sering Dianggap Wajar namun Sebenarnya Sangat Toxic

9

Sinyal Perpisahan Pep Guardiola Menguat! Manchester City Siapkan Era Baru Bersama Enzo Maresca

10

Dari Arne Slot ke Xabi Alonso? Liverpool Susun Revolusi Skuad, Bidik Maxence Lacroix dan Formasi 3 Bek

