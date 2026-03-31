Selain Nico Paz, Real Madrid Berencana Memulangkan Victor Munoz

JawaPos.com - Real Madrid tampaknya belum selesai dengan rencana memulangkan para mantan pemain akademinya. Setelah nama Nico Paz terus dikaitkan dengan kepulangan ke Santiago Bernabeu, kini Victor Munoz juga masuk dalam daftar pemain yang ingin dibawa kembali.

Sejak awal musim, Nico Paz memang menjadi salah satu topik panas di Madrid. Gelandang serang asal Argentina itu tampil impresif bersama Como dan terus menunjukkan perkembangan pesat.

Real Madrid dikabarkan bisa memulangkannya dengan biaya sekitar GBP 7,7 juta, angka yang terasa sangat murah mengingat nilai pasarnya saat ini disebut sudah mencapai sekitar GBP 55 juta.

Namun, Paz bukan satu-satunya pemain jebolan akademi yang sedang dipantau untuk kembali ke ibu kota Spanyol.

Melansir Sports Mole, Real Madrid juga ingin membawa pulang Victor Munoz pada bursa transfer musim panas mendatang.

Pemain sayap kiri berusia 22 tahun itu menikmati musim yang sangat solid bersama Osasuna. Dalam 31 penampilan, Munoz mencatatkan enam gol dan lima assist, angka yang cukup mengesankan untuk pemain muda yang baru menjalani musim penuh di level tertinggi.

Real Madrid sebenarnya baru menjual Munoz ke Osasuna musim panas lalu dengan nilai sekitar GBP 4,3 juta. Namun, mereka mempertahankan 50 persen hak atas sang pemain, langkah yang kini terlihat sangat cerdas.

Situasi Munoz semakin menarik karena ia baru saja mendapatkan panggilan pertamanya ke tim nasional senior Spanyol selama jeda internasional kali ini. Artinya, nilainya terus meningkat dan ketertarikan terhadapnya pun semakin besar.

Real Madrid disebut memiliki klausul pembelian kembali senilai GBP 7 juta dan siap mengaktifkannya dalam waktu dekat. Jumlah itu jauh lebih rendah dibanding nilai pasar Munoz yang saat ini diperkirakan sudah menyentuh GBP 17 juta.

Meski begitu, kepulangan Munoz belum tentu berarti ia akan langsung masuk skuad utama untuk musim depan. Laporan yang beredar menyebutkan bahwa sang pemain akan mengikuti pramusim bersama Real Madrid sebelum klub memutuskan langkah berikutnya.

Ada kemungkinan besar Munoz justru akan dijual lagi demi menghasilkan keuntungan cepat. Dengan banyaknya pemain berkualitas di lini depan Real Madrid, peluangnya untuk mendapatkan menit bermain reguler memang tidak akan mudah.