Sri Wahyuni
01 April 2026, 03.52 WIB

Liverpool Siapkan Strategi Besar Sepeninggal Mohamed Salah, Yan Diomande Jadi Target Utama

Yan Diomande jadi target Liverpool di bursa transfer. (Liverpool.com)

JawaPos.com - Perencanaan jangka panjang Liverpool FC jelang era pasca Mohamed Salah mulai menemui titik terang, terutama terkait perkembangan terbaru seputar Yan Diomande.

Laporan terbaru dari Sky Germany mengungkap pembaruan kontrak yang bisa menjadi kunci strategi transfer The Reds musim panas nanti.

RB Leipzig disebut menemukan permata baru dalam diri Diomande. Pada musim debutnya, pemain berusia 19 tahun itu tampil mengesankan dengan mencetak 11 gol dan 8 assist dari 29 penampilan. Performa ini langsung membuat namanya menjadi sorotan di seluruh Eropa.

Minat Liverpool terhadap Diomande dinilai logis dan strategis. Dengan kepastian kepergian Salah di akhir musim 2025/2026, mencari pengganti yang bisa memberikan kontribusi serupa menjadi tantangan tersendiri. Kemampuan Diomande bermain di kedua sisi sayap, ditambah kecepatan eksplosif dan ketenangan di kotak penalti, sangat cocok dengan identitas menyerang Liverpool.

Namun, persaingan untuk mendapatkan Diomande begitu ketat. Arsenal, Bayern Munchen, dan Manchester United dikabarkan memantau situasi ini, sehingga potensi perang transfer musim panas ini semakin nyata.

Sky Germany melaporkan, Leipzig tengah berupaya mengamankan masa depan pemain muda mereka dengan penyesuaian kontrak yang memasukkan kenaikan gaji berbasis performa, sambil tetap menjaga struktur gaji klub agar berkelanjutan.

Menariknya, kontrak baru ini tidak menyertakan klausul pelepasan. Kebijakan ini mencerminkan filosofi direktur olahraga Leipzig, Marcel Schafer, yang lebih mengutamakan keberlanjutan dan insentif dibandingkan membayar gaji tinggi secara langsung.

Strategi ini juga memperkuat posisi Leipzig dalam negosiasi. Meskipun nilai Diomande diperkirakan mencapai EUR 100 juta, ketiadaan klausul pelepasan memberi klub Bundesliga kendali penuh atas keputusan transfer.

Sejarah hubungan transfer antara Liverpool dan Leipzig juga menjadi faktor penting. Kesepakatan sebelumnya yang melibatkan Dominik Szoboszlai, Ibrahima Konate, dan Naby Keïta menunjukkan adanya tingkat kepercayaan yang dapat mempermudah proses negosiasi.

Kehadiran Juergen Klopp dalam struktur Red Bull juga menambah dinamika menarik, meski ia sudah meninggalkan Anfield.

Diomande sendiri terlihat terbuka dengan kemungkinan pindah ke Liverpool. Komentarnya menunjukkan adanya ketertarikan personal yang bisa menjadi nilai tambah. Namun, Leipzig diperkirakan ingin mempertahankan pemainnya setidaknya satu musim lagi sebelum transfer besar terjadi.

Hal ini membuat Liverpool harus cermat: bergerak terlalu cepat bisa berisiko membayar mahal, sementara menunggu terlalu lama bisa memunculkan persaingan yang lebih sengit.

Editor: Edi Yulianto
