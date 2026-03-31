M Shofyan Dwi Kurniawan
01 April 2026, 02.08 WIB

Florian Wirtz Blak-blakan Soal Awal yang Sulit di Liverpool

JawaPos.com - Florian Wirtz akhirnya berbicara jujur soal masa-masa sulit yang sempat ia alami setelah bergabung dengan Liverpool.

Didatangkan dari Bayer Leverkusen dengan biaya transfer mencapai £116 juta pada Juni lalu, Wirtz langsung datang dengan ekspektasi besar di pundaknya. Nilai transfer yang fantastis membuat banyak orang berharap ia bisa langsung tampil luar biasa sejak hari pertama.

Namun kenyataannya tidak semudah itu. Wirtz sempat kesulitan beradaptasi dengan intensitas permainan di Inggris. Kritik mulai berdatangan karena pemain berusia 22 tahun itu dianggap belum mampu menunjukkan performa yang sepadan dengan banderol mahalnya.

Gol pertamanya di Premier League baru datang pada 27 Desember saat Liverpool menghadapi Wolves. Namun sejak gol tersebut, performanya mulai meningkat drastis dengan torehan enam gol dalam 10 pertandingan.

Melansir Daily Mail, dalam wawancara dengan televisi Jerman, Sportschau, Wirtz mengaku bahwa masa sulit itu justru membuatnya berkembang sebagai pemain.

"Itu bukanlah fase yang mudah," aku Wirtz.

“Terkadang ada baiknya jika keadaan tidak selalu membaik dan Anda mengalami penurunan serta menjadi lebih kuat karenanya."

"Sekarang saya juga melihatnya seperti itu, hal itu membuat saya sedikit lebih kuat."

"Saya harus mengatasi perlawanan dan beradaptasi, saya harus belajar menjadi lebih kuat dan menguasai bola."

Pengalaman itu membuat Wirtz sadar bahwa bakat saja tidak cukup untuk bertahan di level tertinggi. Ia harus belajar menghadapi tekanan, bermain lebih kuat secara fisik, dan tetap tenang saat mendapat sorotan besar.

Untungnya, ia tidak melewati periode sulit itu sendirian.

Wirtz mengungkapkan bahwa pelatih timnas Jerman, Julian Nagelsmann, memiliki peran penting dalam membantunya bangkit. Sang pelatih disebut selalu ada untuk mendukung dan memberikan saran saat dirinya mulai kehilangan kepercayaan diri.

