Sri Wahyuni
01 April 2026, 00.11 WIB

Badai Cedera Hantam Liverpool Jelang Duel vs Manchester City, Bagaimana Nasib Mereka di Piala FA?

Liverpool dihantui badai cedera jelang bentrok dengan Manchester City di perempat final Piala FA. (Yahoo sports)

JawaPos.com - Kembalinya Liverpool FC dari jeda internasional seharusnya membawa kejelasan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Kabut ketidakpastian kembali menyelimuti skuad asuhan Arne Slot jelang laga krusial perempat final Piala FA melawan Manchester City.

Alih-alih tampil dengan kekuatan penuh, Liverpool kini harus menghadapi kenyataan pahit. Badai cedera yang berpotensi membuat delapan pemain absen dalam salah satu pertandingan terpenting musim ini di Etihad Stadium.

Situasi ini menjadi ujian serius bagi kedalaman skuad The Reds. Musim yang sempat menjanjikan kini berubah menjadi penuh gangguan, inkonsistensi, dan rotasi yang tak terhindarkan.

Beberapa pemain dipastikan absen. Conor Bradley, Giovanni Leoni, dan Wataru Endo masih berkutat dengan cedera jangka panjang. Sementara itu, Stefan Bajcetic dan Jayden Danns belum siap kembali ke tim utama.

Artinya, lima nama sudah pasti tersingkir dari daftar pemain yang bisa diturunkan.

Bagi Slot, ini bukan sekadar kendala biasa, melainkan masalah struktural. Minimnya kontinuitas membuat tim sulit menemukan ritme, apalagi menghadapi Man City yang dikenal sangat solid dan presisi di bawah arahan Pep Guardiola.

Masalah belum berhenti di situ. Sejumlah pemain kunci masih diragukan tampil. Situasi Alisson Becker menjadi perhatian utama.

Kiper andalan asal Brasil itu absen saat menghadapi Brighton, dengan Giorgi Mamardashvili menggantikannya. Hingga kini, belum ada kepastian kapan Alisson kembali, sebuah kondisi yang jelas mengkhawatirkan bagi lini pertahanan Liverpool.

Di lini depan, kondisi Hugo Ekitike juga menimbulkan tanda tanya. Ia sempat ditarik keluar hanya sembilan menit saat melawan Brighton karena cedera, meski kemudian tetap bergabung dengan tim nasional Prancis dan bahkan mencetak gol saat menghadapi Brasil. Apakah ia benar-benar pulih atau masih menyimpan masalah, masih belum jelas.

Keraguan juga menyelimuti Federico Chiesa yang menarik diri dari tugas internasional akibat cedera. Sementara itu, Alexander Isak masih menjalani pemulihan cedera patah kaki dan diperkirakan baru bisa kembali pada laga lain, bukan di Piala FA.

Jika seluruh ketidakpastian ini berujung absennya para pemain tersebut, Liverpool bisa kehilangan lebih dari delapan pemain sekaligus sebuah pukulan telak jelang duel berat di markas Man City.

Di tengah situasi ini, performa Liverpool di Liga Inggris juga belum sepenuhnya meyakinkan. Mereka tertinggal dalam perburuan gelar dan masih mencari konsistensi.

Artikel Terkait
Drama di Liverpool! Performa Anjlok, Arne Slot Terancam Digantikan Xabi Alonso - Image
Sepak Bola Dunia

Drama di Liverpool! Performa Anjlok, Arne Slot Terancam Digantikan Xabi Alonso

31 Maret 2026, 07.24 WIB

Liverpool Bidik Winger Everton Iliman Ndiaye untuk Gantikan Mohamed Salah, Rivalitas Jadi Kendala! - Image
Sepak Bola Dunia

Liverpool Bidik Winger Everton Iliman Ndiaye untuk Gantikan Mohamed Salah, Rivalitas Jadi Kendala!

31 Maret 2026, 02.07 WIB

Perpisahan Emosional Mohamed Salah dengan Liverpool, Jurgen Klopp Beri Pujian! - Image
Sepak Bola Dunia

Perpisahan Emosional Mohamed Salah dengan Liverpool, Jurgen Klopp Beri Pujian!

31 Maret 2026, 01.55 WIB

Terpopuler

1

Avenged Sevenfold Gelar Konser di Jakarta pada 10 Oktober, Simak Harga dan Cara Beli Tiketnya

2

7 Shio Paling Berpotensi Raih Rezeki Tambahan di Pertengahan 2026, Apakah Anda Salah Satunya?

3

 Ramalan Shio Besok Rabu 1 April 2026: Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi

4

Cedera Zubimendi Tambah Daftar Panjang Masalah Arsenal Usai Jeda Internasional

5

Bikin Iri! 5 Zodiak Dinobatkan Paling Sukses Akhir Maret 2026 Ini, Mulai dari Finansial Hingga Asmara

6

Dihujani Rezeki Besar! 5 Shio Ini Diprediksi Alami Lonjakan Kekayaan dalam Waktu Dekat Sekali

7

Sekjen CAF Mundur di Tengah Kontroversi Final Piala Afrika dan Krisis Kepercayaan

8

Kapal Tanker Minyak Diserang di Lepas Dubai, Harga Minyak Dunia Kembali Bergejolak

9

Ramalan 12 Shio 31 Maret 2026, Naga Temukan Momentum Cinta, Monyet Perlu Jaga Keharmonisan Keluarga

10

Kekalahan Hukum Meta Ancam Masa Depan Riset AI dan Picu Kekhawatiran Baru soal Keamanan Pengguna

