Badai Cedera Hantam Liverpool Jelang Duel vs Manchester City, Bagaimana Nasib Mereka di Piala FA?

JawaPos.com - Kembalinya Liverpool FC dari jeda internasional seharusnya membawa kejelasan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Kabut ketidakpastian kembali menyelimuti skuad asuhan Arne Slot jelang laga krusial perempat final Piala FA melawan Manchester City.

Alih-alih tampil dengan kekuatan penuh, Liverpool kini harus menghadapi kenyataan pahit. Badai cedera yang berpotensi membuat delapan pemain absen dalam salah satu pertandingan terpenting musim ini di Etihad Stadium.

Situasi ini menjadi ujian serius bagi kedalaman skuad The Reds. Musim yang sempat menjanjikan kini berubah menjadi penuh gangguan, inkonsistensi, dan rotasi yang tak terhindarkan.

Beberapa pemain dipastikan absen. Conor Bradley, Giovanni Leoni, dan Wataru Endo masih berkutat dengan cedera jangka panjang. Sementara itu, Stefan Bajcetic dan Jayden Danns belum siap kembali ke tim utama.

Artinya, lima nama sudah pasti tersingkir dari daftar pemain yang bisa diturunkan.

Bagi Slot, ini bukan sekadar kendala biasa, melainkan masalah struktural. Minimnya kontinuitas membuat tim sulit menemukan ritme, apalagi menghadapi Man City yang dikenal sangat solid dan presisi di bawah arahan Pep Guardiola.

Masalah belum berhenti di situ. Sejumlah pemain kunci masih diragukan tampil. Situasi Alisson Becker menjadi perhatian utama.

Kiper andalan asal Brasil itu absen saat menghadapi Brighton, dengan Giorgi Mamardashvili menggantikannya. Hingga kini, belum ada kepastian kapan Alisson kembali, sebuah kondisi yang jelas mengkhawatirkan bagi lini pertahanan Liverpool.

Di lini depan, kondisi Hugo Ekitike juga menimbulkan tanda tanya. Ia sempat ditarik keluar hanya sembilan menit saat melawan Brighton karena cedera, meski kemudian tetap bergabung dengan tim nasional Prancis dan bahkan mencetak gol saat menghadapi Brasil. Apakah ia benar-benar pulih atau masih menyimpan masalah, masih belum jelas.

Keraguan juga menyelimuti Federico Chiesa yang menarik diri dari tugas internasional akibat cedera. Sementara itu, Alexander Isak masih menjalani pemulihan cedera patah kaki dan diperkirakan baru bisa kembali pada laga lain, bukan di Piala FA.

Jika seluruh ketidakpastian ini berujung absennya para pemain tersebut, Liverpool bisa kehilangan lebih dari delapan pemain sekaligus sebuah pukulan telak jelang duel berat di markas Man City.