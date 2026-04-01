Sri Wahyuni
01 April 2026, 18.48 WIB

Persib Jadi Kekuatan Diplomasi Indonesia: Bobotoh, Sepak Bola, dan Bandung Siap Mendunia!

Persib terima kunjungan dari diplomat Kementrian Luar Negeri RI. (Dok. Persib)

JawaPos.com - Persib Bandung kembali menunjukkan perannya yang lebih dari sekadar klub sepak bola. Dalam kunjungan peserta pendidikan dan pelatihan Sesparlu Angkatan ke-78 dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Graha Persib, sepak bola dibahas sebagai alat diplomasi modern yang semakin relevan.

Kunjungan ini menjadi ruang dialog strategis antara dunia olahraga dan diplomasi, dengan fokus pada bagaimana Persib bisa berkontribusi dalam memperkuat citra Indonesia di tingkat global.

Dalam diskusi yang berlangsung hangat, Persib dinilai memiliki kekuatan besar melalui basis suporter setianya, Bobotoh. Atmosfer pertandingan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api disebut sebagai contoh nyata bagaimana sepak bola mampu menyatukan identitas dan emosi publik.

Para peserta Sesparlu menyoroti bahwa kekuatan ini bisa menjadi modal penting dalam diplomasi berbasis masyarakat atau people-to-people connection.

Deputy CEO Persib, Adhitia Putra Herawan, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor.

"Merupakan kehormatan bagi kami dapat menerima kunjungan peserta Sesparlu 78, Kemlu. Kami berharap pertemuan ini tidak berhenti sebagai silaturahmi, tetapi menjadi awal dari kolaborasi yang berkelanjutan antara Persib dan Kementerian Luar Negeri di masa depan," ungkapnya.

Sementara itu, diplomat Dicky Satria Pamungkas menilai bahwa peran Persib jauh melampaui sepak bola.

"Persib memiliki peran strategis yang melampaui fungsi sebagai klub sepak bola. Sebagai klub dengan basis massa yang besar dan manajemen profesional, Persib Bandung bukan sekadar entitas olahraga, melainkan instrumen penting dalam membangun citra Kota Bandung di kancah internasional," ujar Dicky.

Dalam kesempatan terpisah, Diar Nurbintoro menyoroti dampak ekonomi dan pariwisata dari sepak bola.

Artikel Terkait
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung - Image
Sepak Bola Indonesia

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

06 April 2026, 21.40 WIB

Bojan Hodak Masih Tak Puas Meski Persib Bandung Unggul Segalanya saat Membungkam Tuan Rumah Semen Padang - Image
Sepak Bola Indonesia

Bojan Hodak Masih Tak Puas Meski Persib Bandung Unggul Segalanya saat Membungkam Tuan Rumah Semen Padang

06 April 2026, 20.05 WIB

Persib Perkasa di Puncak Klasemen, Teja Paku Alam Cetak Sejarah Baru di Liga - Image
Sepak Bola Indonesia

Persib Perkasa di Puncak Klasemen, Teja Paku Alam Cetak Sejarah Baru di Liga

06 April 2026, 06.01 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

