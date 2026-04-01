Kaoru Mitoma Antar Jepang Taklukkan Inggris 1-0

JawaPos.com - Kaoru Mitoma mengantarkan Jepang menaklukkan Inggris 1-0 pada pertandingan persahabatan di Stadion Wembley, London, Rabu dini hari ini, dikutip dari ANTARA.

Mitoma menjadi pahlawan kemenangan Jepang setelah menciptakan gol pada menit ke-23, demikian catatan FIFA.

Kemenangan ini menutup perjalanan Jepang pada periode internasional Maret 2026 setelah mengalahkan Skotlandia 1-0 di Glasgow.

Kekalahan membuat Inggris melalui FIFA Matchdary Maret tanpa kemenangan setelah juga imbang 1-1 melawan Uruguay.

Inggris mengambil inisiatif menyerang namun bek Ezri Konsa melakukan blunder yang gagal dimanfaatkan oleh Jepang.

The Three Lions menciptakan peluang lewat tembakan Morgan Rogers, yang diblok lini pertahanan Jepang.

Meski ditekan, Jepang unggul lebih dulu setelah umpan Keito Nakamura dikonversi menjadi gol oleh Kaoru Mitoma pada menit ke-23.

Inggris berusaha menyamakan kedudukan, namun hingga turun minum Jepang tetap unggul.