Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antara
01 April 2026, 19.12 WIB

Kaoru Mitoma Antar Jepang Taklukkan Inggris 1-0

Kaoru Mitoma diandalkan Jepang dalam laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Timnas Indonesia.&nbsp;(Istimewa)&nbsp;

Kaoru Mitoma diandalkan Jepang dalam laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Timnas Indonesia.&nbsp;(Istimewa)&nbsp;

JawaPos.com - Kaoru Mitoma mengantarkan Jepang menaklukkan  Inggris 1-0 pada pertandingan persahabatan di Stadion Wembley, London, Rabu dini hari ini, dikutip dari ANTARA.

Mitoma menjadi pahlawan kemenangan Jepang setelah menciptakan gol pada menit ke-23, demikian catatan FIFA.

Kemenangan ini menutup perjalanan Jepang pada periode internasional Maret 2026 setelah mengalahkan Skotlandia 1-0 di Glasgow.

Kekalahan membuat Inggris melalui FIFA Matchdary Maret tanpa kemenangan setelah juga imbang 1-1 melawan Uruguay.

Inggris mengambil inisiatif menyerang namun bek Ezri Konsa melakukan blunder yang gagal dimanfaatkan oleh Jepang.

The Three Lions menciptakan peluang lewat tembakan Morgan Rogers, yang diblok lini pertahanan Jepang.

Meski ditekan, Jepang unggul lebih dulu setelah umpan Keito Nakamura dikonversi menjadi gol oleh Kaoru Mitoma pada menit ke-23.

Inggris berusaha menyamakan kedudukan, namun hingga turun minum Jepang tetap unggul.

Inggris kembali memperagakan permainan menyerang pada babak kedua, sedangkan Jepang mengandalkan serangan balik cepat. Beberapa peluang Samurai Biru dibendung lini pertahanan pasukan Thomas Tuchel.

Editor: Banu Adikara
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore