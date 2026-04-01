Antara
01 April 2026, 20.14 WIB

Italia Hattrick Cuma jadi Penonton Piala Dunia, Gattuso: Ini Menyakitkan!

Pelatih Timnas Italia Gennaro Gattuso. (Dok. FIGC) - Image

Pelatih Timnas Italia Gennaro Gattuso. (Dok. FIGC)

JawaPos.com - Pelatih tim nasional Italia Gennaro Gattuso mengaku sangat terpukul setelah gagal mengantarkan Italia ke Piala Dunia 2026, dikutip dari ANTARA.

Dalam play-off Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa yang berlangsung di Stadion Billino Polje, Zenica, Rabu dini hari WIB, Italia harus mengakui ketangguhan Bosnia-Herzegovina lewat adu penalti 1-4 setelah bermain imbang 1-1 pada 120 menit jalannya pertandingan.

"Ini terasa sakit (setelah gagal lolos), tapi saya bangga pada pemain saya. Mereka tidak layak mendapatkan pukulan seperti ini karena perjuangan yang mereka lakukan di lapangan," kata Gattuso dikutip dari laman FIGC, Rabu.

Gli Azzurri menorehkan catatan negatif dengan tiga kali berturut-turut gagal lolos ke ajang sepak bola paling bergengsi antarnegara sedunia tersebut.

Terakhir, Italia merasakan panggung Piala Dunia adalah pada Piala Dunia 2014 yang berlangsung di Brasil.

Gattuso mengaku bahwa kegagalan ini tidak dapat diterima oleh semua pihak terlebih Italia merupakan salah satu negara sepak bola terbesar di dunia dengan menyandang status sebagai empat kali jawara dunia.

Secara pribadi, legenda hidup AC Milan tersebut meminta maaf kepada publik Italia karena gagal menggapai target yaitu satu tiket lolos ke Piala Dunia 2026.

"Ini adalah kemunduran besar; saya rasa tidak adil bagi kami untuk pergi keluar hari ini. Secara pribadi, saya minta maaf karena saya tidak berhasil menyelesaikannya," ujar Gattuso.

Ditanya tentang masa depannya, Gattuso mengaku bahwa saat ini tidak ingin memikirkan kondisinya di kursi kepelatihan Italia terlepas dengan hasil buruk yang diperolehnya.

Artikel Terkait
Sejumlah Bandara di Italia Berlakukan Pembatasan Bahan Bakar - Image
Energi

Sejumlah Bandara di Italia Berlakukan Pembatasan Bahan Bakar

06 April 2026, 17.15 WIB

Si Badak Mengundurkan Diri usai Gagal Bawa Azzuri ke Piala Dunia 2026 - Image
Sepak Bola Dunia

Si Badak Mengundurkan Diri usai Gagal Bawa Azzuri ke Piala Dunia 2026

04 April 2026, 17.51 WIB

Drama Italia Gagal ke Piala Dunia 2026, Dua Tokoh Penting Resmi Mundur - Image
Sepak Bola Dunia

Drama Italia Gagal ke Piala Dunia 2026, Dua Tokoh Penting Resmi Mundur

03 April 2026, 20.44 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

