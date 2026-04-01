Moch. Rizky Pratama Putra
01 April 2026, 20.27 WIB

Drama Monterrey! Irak Akhiri Penantian 40 Tahun dan Segel Tiket Piala Dunia 2026

Selebrasi pemain Irak usai memastikan kemenangan 2-1 atas Bolivia di Estadio BBVA dan lolos ke Piala Dunia 2026. (Istimewa)

JawaPos.com — Irak akhirnya memastikan satu tempat di panggung terbesar sepak bola dunia usai menaklukkan Bolivia dengan skor 2-1 dalam playoff interkontinental. Kemenangan dramatis ini sekaligus mengakhiri penantian panjang Singa Mesopotamia untuk kembali tampil di ajang empat tahunan tersebut.

Bermain di Estadio BBVA pada Rabu (1/4/2026) pagi WIB, Irak tampil penuh determinasi sejak menit awal. Mereka langsung menekan pertahanan Bolivia demi mencuri keunggulan cepat yang terbukti menjadi kunci kemenangan.

Irak membuka keunggulan saat laga baru berjalan 10 menit melalui Ali Al-Hamadi. Sundulannya memanfaatkan sepak pojok dari Amir Al-Ammari sukses menjebol gawang yang dikawal Guillermo Viscarra.

Gol cepat itu membuat Irak semakin percaya diri dalam mengendalikan tempo permainan. Namun Bolivia tak tinggal diam dan perlahan mulai menemukan ritme untuk membalas tekanan.

Tim asal Amerika Selatan itu akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-38 lewat aksi Moises Paniagua.

Ia dengan tenang mengontrol umpan terobosan dari Ramiro Vaca sebelum melepaskan tembakan akurat ke sudut kanan atas gawang Irak.

Kiper Ahmed Basil tak mampu menghalau bola yang meluncur deras tersebut. Skor 1-1 pun menutup babak pertama dalam tensi pertandingan yang semakin meningkat.

Memasuki babak kedua, Irak kembali menunjukkan mentalitas kuat mereka. Tim asuhan pelatihnya langsung mengambil inisiatif serangan untuk kembali unggul.

Gol penentu kemenangan datang pada menit ke-53 melalui Aymen Hussein. Ia menyambar umpan silang rendah dari Marko Farji dalam skema serangan cepat yang tak mampu dibendung lini belakang Bolivia.

Editor: Banu Adikara
